Le régime des chômeurs…les DG de Sonko-Diomaye virent sans sourciller !

Depuis l’arrivée de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, le front social est en ébullition. Les syndicalistes menacent d’aller en grève, les ministres et directeurs généraux (DG) sont en train de virer à tout va. Des limogeages qui ont mis le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sur la liste rouge de beaucoup de sénégalais. Il est temps pour le président et le premier ministre de trouver des solutions idoines.

Des vagues de licenciements secouent plusieurs secteurs de l’administration publique et privée au Sénégal. En effet, une série de décisions visant à réajuster les effectifs dans diverses institutions publiques, telles que des ministères, le Port Autonome de Dakar, la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ainsi que des structures comme le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), a déclenché une crise du travail sans précédent. Si certaines raisons de ces licenciements sont évoquées comme des réajustements économiques, d’autres dénoncent un aspect plus politique et arbitraire de ces décisions.

C’est dans le désarroi total que des agents du ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines ont été mis en cessation d’activités par le DAGE (Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement). Ne sachant pas à quel saint se vouer, ils ont adressé une lettre ouverte au président de la République Bassirou Diomaye Faye pour le mettre au courant de leur situation au sein de ce ministère dirigé par Birame Souleye Diop. En effet, les 44 agents du ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines en cessation d’activités soutiennent ne pas avoir perçu leurs salaires «confisqués» par l’administration depuis le mois de juin 2024.

Au ministère de la Santé, la décision de ne pas renouveler les contrats de dizaines d’agents a été matérialisée par une note de service en date du 7 janvier 2025, qui a touché principalement la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS). Cette mesure, qui a affecté une dizaine de travailleurs, a provoqué la colère d’Ansoumane Dione, un ancien agent du ministère. Ce dernier dénonce des licenciements « abusifs, illégaux et arbitraires », qu’il attribue à une «rétention non justifiée des certificats administratifs» et à une appartenance politique présumée au parti PASTEF. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, il interpelle le gouvernement sur la responsabilité sociale de ces licenciements, rappelant que le droit au travail est un droit constitutionnel.

Au Port Autonome de Dakar (PAD), on licencie sans sourciller. «Ce qui se passe au port est un drame social», avait regretté un des syndicalistes présents à la rencontre de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS). «À l’heure où je vous parle, 781 personnes ont été renvoyées. Elles sont sans emploi depuis l’annonce de l’audit», a précisé Abdou Ndiaye qui n’a pas raté le directeur général du PAD, Wally Diouf Bodian, martelant qu’il «recrute des CDI alors qu’il y a des agents qui ont rempli les conditions après plusieurs CDD».

A la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), une trentaine d’agents en CDI ont été informés de leur licenciement, alimentant la frustration et l’incertitude au sein du personnel. Dans un autre secteur, la décision du gouvernement sénégalais d’éliminer toute présence militaire étrangère à partir de 2025 va directement impacter 162 employés sénégalais des Éléments Français au Sénégal (EFS). L’annonce de la fermeture des bases militaires françaises a entraîné une demande de licenciement collectif auprès de l’Inspection régionale du travail. Ce départ des troupes françaises risque de toucher encore plus de travailleurs indirects, créant ainsi un climat de précarité pour ces employés, qui étaient sous contrats à durée indéterminée (CDI).

Même la presse n’est pas ménagée avec les décisions impopulaires du ministère de tutelle. Cette situation commence à inquiéter au Sénégal. Beaucoup ne savent plus où donner de la dette. En faisant du réajustement, le régime cause beaucoup de préjudices à des personnes qui n’ont rien demandé. Si le Pastef est élu, c’est pour trouver des solutions. Et non envoyer des pères et mères de famille au chômage. Le nouveau régime devrait repenser sa manière de faire. Si cette bombe sociale explose, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye auront un problème plus grand que la reddition des comptes et la traque des présumés «assassins».

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn