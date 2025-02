L’APR résiste à Pastef…de jeunes «loups» mènent la riposte contre Sonko

L’élection de Bassirou Diomaye Faye a signé la fin politique de l’Alliance Pour la République (APR). Après la défaite de son candidat, l’ancien président Macky Sall a précipitamment quitté le pays. Son départ a laissé un grand vide dont profite le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais cette hégémonie des partisans de Ousmane Sonko est sur le point de prendre fin. Des jeunes républicains sont en train de mener la résistance.

Jusque-là, c’est le Pastef qui menait la danse. Avec l’arrivée du duo Diomaye-Sonko, les patriotes ont voulu gouverner sans opposition. Ils ont mené la vie dure aux opposants, à la presse et à certaines voix discordantes. Mais l’opposition se réveille et elle a commencé à s’organiser. Après le lancement du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), les coups pleuvent de partout. L’APR compte sur Hamidou Anne et Pape Malick Ndour pour faire mal à leurs adversaires. Ces deux jeunes savent comment s’y prendre. Car ils font partie des leaders les moins aimé à Pastef.

Invité de l’émission «L’invité de MNF» sur la 7TV, Hamidou Anne n’a pas mâché ses mots pour déplorer «l’incompétence» des nouveaux gouvernants. «Ils font de l’agitation, ils ne redressent rien et ils ne redresseront rien. Ils sont incompétents», a-t-il déclaré. «Un pays, ça se construit dans le silence et le travail […], et il y a une sacralité du silence et de la solitude quand on travaille. Ce n’est même pas dommage pour eux ; c’est dommage pour nous, les Sénégalais», a-t-il regretté. Selon lui, les membres du nouveau régime «sont techniquement incompétents, politiquement impréparés, socialement immatures…».

Le nouveau membre de l’APR a aussi critiqué les politiques économique, sociale, culturelle et diplomatique sous le régime de Bassirou Diomaye Faye, qui n’a «pas encore posé les véritables jalons vers un développement du pays». Lors de son entretien avec la journaliste Maïmouna Ndour Faye, Hamidou Anne a évoqué, point par point, les difficultés que vivent les Sénégalais depuis l’avènement du nouveau régime, dirigé par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

« Ces gens en face ne redresseront rien. Ce sont des stagiaires sans maîtres de stage. Je vous dis qu’ils sont incompétents. Ils sont simplement dans l’agitation. Et c’est de cette manière qu’ils comptent berner les Sénégalais durant leur mandat, parce qu’ils ne peuvent pas changer les choses dans ce pays », a martelé le jeune écrivain. Pour le membre de l’Alliance pour la République, « un pays se construit par le silence et le travail ». Il estime qu’il est non productif d’alimenter un débat qui n’a pas sa raison d’être et qui n’intéresse pas un Sénégal souhaitant se lancer dans une perspective de développement.

Si c’est pas Hamidou, c’est Pape Malick Ndour qui donne les coups. Il ne rate aucune occasion pour tirer sur le régime en place. Sa dernière réaction, c’était lors de la conférence de presse de l’APR après la publication du rapport de la Cour des comptes. En décortiquant le fond du rapport, il a révélé que l’objet des constatations par la Cour des comptes a été produit par les services du ministère des Finances de l’actuel régime, tout en indiquant que certains chiffres publiés ne sont pas conformes à ceux produits par l’ancien régime et contenus dans les différentes lois de règlement. Une remarque qui ne rassure pas l’ancien ministre.

«Si la Cour des comptes y décèle des incohérences, il y a lieu de s’interroger sur la qualité du rapport du nouveau gouvernement», regrette-t-il. S’exprimant sur la dette publique, Pape Malick Ndour fait savoir que le nouveau régime cherche à intégrer le financement intérieur privé et ses mécanismes de facilitation qui ne sont que des instruments de gestion de la trésorerie de l’État. Selon le jeune membre de l’APR, «il serait utile que le nouveau gouvernement nous informe sur son mécanisme actuel de gestion de sa trésorerie, notamment face à des impératifs comme lors des élections législatives de novembre 2024 et les inondations dans le Nord et l’Est du pays».

Le discours de ces jeunes loups pourrait causer beaucoup de problèmes à Pastef. Ce parti a horreur de la contradiction. Voir d’anciens membres du parti au pouvoir mener la riposte n’est pas du goût de certains souteneurs de Sonko. Ce n’est pas un hasard si un commissaire déchu demande qu’on coupe le micro aux hommes et femmes de Macky Sall !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn