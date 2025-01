Le RESTIC adhère et encourage la digitalisation et l’e-administration du président Diomaye

Le RESTIC adhère et encourage le projet d’administration électronique et de digitalisation du Président de la République

Le RESTIC marque son adhésion et sa participation à l’ambitieux agenda numérique et digitale des nouvelles autorités dans le cadre des reformes majeures dans les administrations publiques sénégalaises.

la transformation numérique de plusieurs services gouvernementaux du Senegal doit être accélérée en prelude à l’Intelligence Artificielle . Les principaux services numériques que la majorité des pays africains ont adopté concerne l’état-civil, les procédures de facilitation des affaires comme Gainde ainsi que les déclarations et le paiement d’impôts. Les Nations Unies indiquent qu’en Afrique, 61 % des pays proposent en moyenne 12 services en ligne.

L’indice de développement de l’administration en ligne (IDEG) Le Sénégal s’est classé 143e au niveau mondial dans l’enquête 2022 des Nations Unies sur le développement de l’e-gouvernement, ce qui représente une amélioration par rapport à la 150e place en 2020. Dans le même sillage l’indice de maturité GovTech 2022 de la Banque mondiale, le Sénégal se situait dans le groupe C parmi les pays qui mettent l’accent sur les GovTech. Son GTMI (indice de maturité GovTech) a atteint 0.33 une moyenne africaines.

Il faut accélérer la mise en œuvre du New deal technologique qui prévoit, l’augmentation de la contribution du secteur numérique au PIB de 15% (à ce jour, selon les informations publiées sur le site web de la présidence sénégalaise, le secteur numérique représente 6,3% du PIB en termes monétaires), l’augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur à 50 milliards de francs CFA d’Afrique de l’Ouest (l’équivalent de 84 millions USD) et les partenariat public – privés. Atteindre un taux de pénétration d’Internet de 75 % figure également parmi les objectifs stratégiques de la DS2025. À ce jour, l’objectif a été réalisé avec 58% de la population qui a accès à l’Internet. Le Senegal à un capital humain de haut niveau dans le numerique et le digital.

Il est essentiel que le Sénégal capitalise sur sa jeune démographie, ses infrastructures de télécommunications parmi les plus robustes en Afrique, son expertise et ses startups. D’où le choix de compter sur l’expertise locale dans une approche endogène de la mise en œuvre du new deal technologique qui prend le relais de Senegal Numerique 2025.

Le RESTIC invite donc tout l’écosystème à participer activement et positivement aux défis et challenges du e- gouvernement en espérant de voir notre pays à l’instar du Cap Vert figurer parmi les meilleurs élèves en Afrique dans les procédures numériques et digitales qui facilitent les démarches administratives pour plus de transparence et de rapidité.

Le RESTIC attend une evaluation exhaustive dans la strategie SN 2025.

Janvier , 2025

Le Bureau exécutif