Le RESTIC félicite Sadio Mane et Ndiaye Dia pour leur discours aux Nations Unies

le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a invite’ et accueilli durant le Forum des jeunes du Conseil Économique et Social des Nations Unies, d’Avril 2024, nos compatriotes SADIO MANE et l’ingénieur et formateur en Intelligence Artificielles Ndiaye DIA afin de mobiliser la jeunesse du continent sur l’éducation et la formation à l’heure des l’intelligence artificielle.

Le Forum s’est tenu aux sièges de Nations Unies à New York dans la salle du Conseil Economique et social des Nations Unies.

Pour Sadio Mane’ ex champion d’afrique de Football avec l’équipe du Sénégal : Avec plus de 200 millions d’habitants âgés de 15 à 24 ans, l’Afrique est composée de la plus forte population de jeunes dans le monde. En 2050, la population africaine devrait atteindre 2,5 milliards. Cela suggère clairement une augmentation importante des défis en termes de nourriture suffisante, d’eau potable et d’assainissement, de services sociaux, mais aussi d’augmentation de la demande d’emplois.

Cette augmentation de la population présente également des opportunités nouvelles et émergentes telles que les progrès en matière de science, de technologie et d’innovation, y compris les technologies.

Pour l’ingenieur en IA Ndiaye DIA devant toujours l’auguste assemblee : Notre époque se caractérise par une avancée technologique et scientifique étourdissante et qui présente de nombreux défis sur le plan éthique et social, ainsi qu’une longévité humaine sans précédent. Progresser vers une “société apprenante”, où les apprentissages des uns facilitent ceux des autres, une révolution de nos façons d’apprendre et de travailler.

Le RESTIC felicite nos deux compatriotes pour leur plaidoyer devant l’assemblee onusienne et invite le PR de la Republique Son excellence Bassirou DIOMAYE FAYE a mettre en place un conseil du digital et du numerique avec nos compatriotes Pr Seydina ISSA NDIAYE de l’UVS et le capital investisseur en startup, ancien cadre de Google Mr Tidjane DEME .

Juin 02, 2023

