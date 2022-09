Le RESTIC pour une restructuration du fonds de développement des télécommunications

Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC) salue la promotion du Directeur des télécommunications à la tête de l’Unité de Coordination et de Gestion du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications ( UCG / FDSUT).

Le FDSUT est marqué par une léthargie évidente au regard de sa mission destinée à favoriser le développement des réseaux et services de télécommunications dans les zones où ce développement n’est pas rentable. Il s’agit principalement des zones rurales.

Il est urgent de restructurer le FDSUT et d’élargir son périmètre d’action afin de réduire la fracture numérique au Sénégal.

Le Ministère de l’Economie Numérique et l’Agence de Régulations des télécommunications et des Postes doivent à l’orée de la prochaine ouverture des classes doter les écoles, collèges, lycées et universités de biens et services des TIC en relation avec les ressources du FDSUT .

Le RESTIC encourage la nouveau gestionnaire de l’UCG / FDSUT à une démarche participative avec tous les acteurs et parties prenantes afin de doter le fonds d’une nouvelle feuille de route en phase avec les avancées du pays dans les TIC et surtout le Sénégal Numérique 2025.

Le service universel est une recommandation de l’Union Internationale des télécommunications et de la Banque mondiale pour démocratiser les services et moyens de Télécommunication dans le monde. Le projet pilote de MATAM doit être démultiplié et soutenu à l’heure où notre pays entrevoit déjà les technologies de la 5G .

Le Bureau exécutif