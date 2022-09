Cheikh Bamba Dieye : « Imam Ndao aurait pu tellement nous apporter si… »

« Au Sénégal malheureusement on ne reconnaît le mérite des vertueux que lorsqu’ils sont morts et enterrés. Pour avoir été présent tous les jours de son procès j’ai pu admirer la qualité de sa foi et respecter la sincérité de son engagement pour Allah et son prophète. Il (Imam Alioune Badara Ndao) aurait pu tellement nous apporter si nous avions prit de temps de profiter de son vivant de lui. Apprendre à honorer et à respecter les plus méritants d’entre nous de leur vivant est signe de vitalité pour une société. Maintenant qu’il est retourné auprès de Seigneur Qu’Allah le juste LUI qui ne se trompe jamais sur la valeur des ses créatures l’accueille dans les plus hautes cimes du Paradis en compagnie du saint prophète de l’islam », témoigne Cheikh Bamba Dieye sur sa page Facebook.