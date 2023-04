«Le retour de la dignité» pour les tirailleurs sénégalais de Bondy

Après une longue bataille contre l’administration française pour la reconnaissance de leurs sacrifices sous le drapeau tricolore, neuf vétérans de Bondy s’apprêtent à rentrer au Sénégal, informe Rfi.

Les valises sont bouclées et le moment de quitter la France approche pour Gorgui M’Bodji, Ousmane Sagna, Oumar Dieme et Yoro Diao, quatre des neuf tirailleurs sénégalais attendus au Sénégal. Les vétérans de Bondy, au nord de Paris, ont entre 80 ans et 96 ans pour le plus ancien. Tous sont ravis de retourner sur la terre de leurs ancêtres, même s’ils considèrent que cela a mis trop de temps à arriver.

Leur retour au Sénégal a été rendu possible suite à une mesure dérogatoire décidée en janvier dernier par le gouvernement français. Jusque-là, ces vétérans des guerres d’Indochine et d’Algérie avaient l’obligation de passer au moins six mois par an en France pour avoir droit à leur pension. Ils vont désormais pouvoir vivre en permanence dans leur pays d’origine sans perdre leur allocation minimum vieillesse de 950 euros par mois.