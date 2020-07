Le retour en prison de monsieur Habré est une décision cruelle qui remet en cause le sens et la valeur de la volonté dans l’humanisme du Président Macky Sall et cela au regard des motifs ayant favorisé la liberté conditionnelle qui fut accordée à l’ancien Président du Tchad.

Occasion ne saurait être plus belle pour le Sénégal de redorer son blason et par ricochet procéder à la réparation de cette grosse préjudice infligée au légendaire pays de la téranga et à sa justice. Faudrait-il rappeler les conditions dans lesquelles le procès de M Habré qui avait tant divisé le continent s’était-il tenu à Dakar ? Ce procès fut celui de la honte ! L’histoire retiendra du Président Habré, un héros, un grand panafricain victime de l’impérialisme grâce à la complicité des valets de l’occident en Afrique. Le maintien de M Habré en prison émane d’une volonté manifeste du Président Macky Sall ! Libérez M Habré ! Blaise Pascal Cissé Président du MTVM