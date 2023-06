Le retrait des malades mentaux des rues démarre…le 5 juin

Bonne nouvelle au Sénégal: l’ASSAMM démarre le retrait des malades mentaux errants, ce lundi 05 juin à Kaolack.

Bonne nouvelle au Sénégal et c’est officiel. L’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) démarre ce lundi 05 juin à Kaolack, le retrait de la rue, des malades mentaux errants. Suite à son inauguration, le 18 mars 2023, le Centre de l’ASSAMM à Bouchra, va recevoir son premier bénéficiaire. Et, c’est une femme malade mentale qui séjourne dans les rues de Kaolack, avec ses cinq enfants, filles et garçons, livrés à eux-mêmes et très exposés à de nombreuses difficultés.

Après 23 ans de luttes et de sacrifices, l’ASSAMM va enfin dérouler son Programme national de prise en charge et de réinsertion sociale des malades mentaux errants. C’est la raison pour laquelle, nous demandons solennellement au chef de l’Etat Macky SALL, de bien vouloir mettre à notre disposition, la subvention de cinq cent millions de francs qu’il nous avait promis au cours de l’audience accordée à Ansoumana DIONE, le 17 janvier 2023. Son appui est plus que jamais nécessaire, vu l’importance de notre mission.

En attendant, toute personne sensible à la souffrance des malades mentaux errants, peut apporter son soutien pour la réussite de cette œuvre hautement humanitaire. A cet effet, un Cahier de Solidarité est ouvert en vue de soutenir davantage cette frange de notre société. Nous avons reçu les assurances du Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Madame Fatou DIANE et du Délégué Général à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale, Madame Aminata SOW, pour leurs appuis.

Une fois au niveau du Centre, la femme malade mentale bénéficiera d’une prise en charge médicale et toutes les dispositions nécessaires seront prises par rapport à ses cinq enfants. Dans une société normale et soucieuse du bien-être des couches vulnérables, il suffit juste que les citoyens s’organisent aux côtés de l’Etat, pour que leurs droits soient respectés. Quatre mille malades mentaux errants devront être pris en charge, d’où l’importance de lancer un sursaut national pour leur apporter assistance.

Kaolack, le 03 juin 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)