Scènes de Pillages et violences : Ansoumana Dione parle de troubles des mentalités

Violences ou troubles des mentalités au Sénégal : Ansoumana DIONE, pour bâtir le citoyen en 2024.

Des manifestants qui s’en prennent aux forces de défense et de sécurité, causant plusieurs décès et blessés graves, pour une simple histoire de viol qui n’existait pas selon la Justice, tout ceci n’est d’autre que la résultante de l’échec de notre classe politique, de 1960 à nos jours. Le constat est unanime. A chaque fois, pour apporter des réponses à leurs mécontentements, les populations n’hésitent jamais à saccager, piller ou voler les biens publics. Comme dans le passé, les sénégalais sont en train de s’entretuer alors que nous sommes tous des parents, d’une même nation.

Vu la gravité et l’ampleur des manifestations violentes et mortelles, avec ces nombreuses pertes en vies humaines et des édifices publics réduits en fumée, jusqu’au niveau de l’université, personne ne doit plus se demander où se situe le véritable problème du Sénégal. Aujourd’hui, nous savons tous que nous vivons dans un pays composé en majeure partie, de citoyens souffrant de graves troubles des mentalités. Et, si l’on y prend garde, notre nation peut basculer dans des affrontements violents qui vont embraser tout le pays et c’est au chef de l’Etat Macky SALL de bien sévir.

Pour développer une nation, il faut d’abord bâtir le citoyen. Sinon, ce sera toujours un éternel recommencement et le moment est enfin venu pour que notre vision pour ce pays qu’est le Sénégal, puisse être déroulée pour le bonheur de toute la population. En ma qualité de candidat à l’élection présidentielle de 2024, moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), j’appelle les citoyens épris de paix et surtout développement, à rejoindre notre coalition « Jaamu Askan wi », pour une victoire éclatante.

Rufisque, le 03 juin 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)