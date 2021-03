Le SAMES déclenche une grève de 48 heures

Après la réunion de son Bureau exécutif, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) décide de déclencher une grève de 48 heures les 15 et 16 mars 2021. Selon les syndicats, cette grève concerne les soins et d’administration y compris celles des modes virtuelles. Ainsi, durant cette période, les médecins ne délivreront ni certificat médical, ni certificat de genre de mort, ni tout autre document médico-légal. Même les examens de laboratoires et des médicaments, seuls ceux en rapport avec les urgences seront dispensés.