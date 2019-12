Crise après la hausse des prix de l’électricité : La presse africaine cible le ministre de l’Energie et le Dg de la Senelec

La tension sociale née de la hausse des prix de l’électricité s’enfle. Il n’y a qu’à voir la forte mobilisation lors de la manifestation organisée à cet effet, vendredi dernier, pour se rendre compte de l’ampleur du rejet par le peuple de cette hausse injustifiée. Le régime du Président Macky Sall se trouve ébranlé face à la situation.

Il semble que le pouvoir ne semble tirer les leçons des conséquences qui peuvent découler d’une telle situation. Tant la fracture sociale devient grandissante avec le peuple. Une tension sociale devenue si grandissante à un point tel que, la presse africaine s’empare du sujet. On évoque même, au niveau de la presse africaine, la possibilité de voir le peuple défier les forces de l’ordre, pour marcher jusqu’aux grilles du Palais pour déloger le Président Macky Sall.

Terrible perspective pour le régime du Président Macky Sall qui doit faire face à une crise de cette ampleur. Le Président Macky Sall ne doit s’en prendre qu’à lui-même. Jamais, son régime n’a dû faire face à une crise de cette ampleur. Dire que les principaux responsables de la situation sont là, et peuvent pavaner tranquillement. Qui ne se rend compte que les principaux responsables d’une telle situation ne sont que le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé dit MMC et le Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Biteye. Tous deux ont menti au peuple sénégalais, en faisant croire que la situation était nickel à la Senelec, et que les coûts de l’électricité allaient connaître une baisse au Sénégal, au grand profit des ménages durement éprouvés par la crise. Loin de toute l’embellie qu’ont voulu entretenir au sein de la population, le ministre du Pétrole et des Energies ainsi que le Directeur général de la Senelec, voilà qu’on se réveille avec cette annonce de hausse des prix de l’électricité. Que faut-il dire quand c’est la presse africaine elle-même qui relève ces terribles mensonges du ministre du Pétrole et des Energies ainsi que le Directeur général de la Senelec qui ont longtemps fait croire aux Sénégalais que tout était pour le meilleur dans le secteur de l’électricité. https://www.afrik.com/senegal- la-rue-menace-de-deloger- macky-sall-du-palais

La rédaction de Xibaaru