Guerre au sein de l’APR : Moustapha Cissé Lô attaque Mimi Touré

Au sein de l’Alliance pour la République (APR), la guerre se poursuit et fait rage. On a beau dire, mais la situation au sein de l’APR échappe au contrôle du Président Macky Sall. Moustapha Cissé Lô, comme s’il se sentait intouchable est en train de remuer l’APR. Le Premier vice-Président de l’Assemblée nationale remue le couteau dans la plaie, en accusant de gros pontes de la République d’être au cœur d’opérations de blanchiment d’argent.

Ne s’en limitant à cela, Moustapha Cissé Lô monte les uns contre les autres au sein de l’APR. Les sources de Xibaaru sont plus que formelles. La Présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), Mme Aminata Touré à qui l’on prête l’ambition d’être dans les rangs de ceux qui lorgnent le fauteuil du Président de la République, Macky Sall, vient de faire l’objet de virulentes attaques de la part de femmes membres de son parti, et regroupées au sein de la plateforme « Boolo pour l’émergence ». Des femmes qui ne seraient qu’un des bras armés de Moustapha Cissé Lô. Leurs sorties contre Mimi Touré ne peuvent être fortuites. Et nos sources qui ne se mêlent de rien qui les regarde, sont formelles en citant Moustapha Cissé Lô d’être le fomenteur de cette attaque rendue par les femmes de « Boolo pour l’émergence » contre Aminata Touré. Sans gants, la porte-parole du jour de cette plateforme réunie en Assemblée générale, Mme Marième Faye assène : « Nous nous sommes réunies pour examiner l’état du parti au niveau de la Commune de Grand-Yoff. La vérité des vérités est que le parti présidentiel vit un drame du fait des coups bas et autres actes de sabotage de Madame Aminata Touré. Elle demeure la principale source de tous les maux. Elle arme des gens pour casser la dynamique d’équipe qui était en passe d’être enclenchée. Il est grand temps qu’on lui dise : basta ! ».

Marième Faye (pas celle que vous connaissez évidemment) poursuit : « Madame Aminata Touré est élue grâce à notre structure. Si le Président de la République la réhabilite, c’est dû en grande partie grâce aux actions menées par le BPE. Elle a fait preuve d’ingratitude. Elle sait qu’elle ne pèse rien et n’a aucune base affective. Elle a été chassée respectivement ici, à Grand-Yoff, à Gossas et à Kaolack. Aujourd’hui, elle a un agenda bien caché. Au lieu de travailler pour contribuer à la réussite du second mandat du Président Macky, elle se projette déjà dans l’avenir. Elle commence à placer ses hommes au sein de l’institution qu’elle dirige. Au CESE, le favoritisme et le copinage sont de mise. Il faut que le Président Macky la canalise parce qu’elle a fini par divorcer avec les valeurs d’éthique et de bonne gouvernance ».

Une sortie derrière laquelle se cacherait Moustapha Cissé Lô qui a l’ambition déclarée de se lancer dans la course pour diriger prochainement la mairie de la Ville de Dakar. D’ici là, Moustapha Cissé Lô qui n’en a pas fini, s’en prend à tous ceux qui au sein de l’APR, peuvent le freiner et barrer ses ambitions.

