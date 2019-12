L’ex PM Abdoul Mbaye fait parler son génie en…Italie

Abdoul Mbaye séduit le patronat de Lombardie en Italie avec un projet à couper le souffle.

Monsieur Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre du Sénégal, économiste et consultant en stratégie industrielle et bancaire, invité par monsieur Casella a été reçu par l’organisation patronale des PME de Lombardie. Face aux chefs d’entreprise monsieur A. Mbaye a exposé le projet « Rexodus » (comme retour d’exode) conçu par ses soins. Ce projet consiste à organiser une coopération industrielle « privé-privé », soutenue par les états de l’Italie et du Sénégal, consistant à organiser l’implantation de PME italiennes au Sénégal dans des zones industrielles dédiées. Ces petites manufactures seraient co-détenues par des patrons italiens et des investisseurs sénégalais parmi lesquels des employés sénégalais d’entreprises italiennes. Ces derniers auraient ainsi l’opportunité de retourner au Sénégal avec un emploi assuré correspondant à leurs qualifications acquises en Italie. En étant associés au capital des petites entreprises créées, ils n’auraient que des intérêts à retourner dans leur pays avec leurs familles.

Le projet Rexodus permettrait ainsi d’organiser le retour des immigrés vers leur pays d’origine tout en étant un instrument de véritable développement économique et manufacturier.

Au delà du Sénégal et de lItalie, Rexodus est un projet pour l’industrialisation de l’Afrique de l’Ouest.

Les secteurs recommandés pour la mise en œuvre du projet sont ceux d’un artisanat déjà fort tels la confection, la cordonnerie, la métallurgie, la menuiserie-ébénisterie, l’orfèvrerie… Également les possibilités de production s’intégrant dans une chaîne de valeur italienne ou mondiale.