Mounzir Diallo répond aux attaques contre…Ndiaye Rahma

Attaques contre Ndiaye Rahma…Mounzir Diallo Responsable politique à Kaolack sort de son mutisme.

Il ne sert à rien de crier aux loups au risque de se faire perdre les cordes vocales ! Depuis un certain temps, on constate des attaques venant de personnes malintentionnées qui complotent dans l’unique but de ternir l’image de Mamadou Ndiaye Rahma, un homme politique au service de sa communauté. Aucun champ ne sera laissé à ses détracteurs qui racontent des contrevérités pour agir au nom de leur intérêt personnel.

Mamadou Ndiaye Rahma est un digne fils du Saloum. À côté de son ambition politique, c’est un homme d’affaires qui gère son entreprise légalement reconnue. Donc il a le droit de gagner un marché comme tout opérateur économique dans la mesure où il a la capacité technique et financière de le réaliser.

Mamadou Ndiaye Rahma jouit d’une personnalité indiscutable et s’attèle convenable à sa mission sans bruit, contrairement à ses détracteurs. Il mêle l’action de ses activités à part et son combat politique avec l’ingénieux esprit républicain de ne pas les confondre. Ses réalisations et ses chantiers suffisent pour un triomphe dans le Saloum et il met tout sous le compte du Président Macky Sall. C’est un acteur social qui agit dans la discrétion et en maestria ! Sa loyauté auprès du Président est naturelle.

Mamadou Ndiaye Rahma a réussi un coup de maître en créant autour de sa personne une valse d’adhésions à l’APR et la politique menée par le Président dans le Saloum et dont il est un farouche défenseur. Il n’a jamais hésité d’apporter son soutien aux responsables pour l’intérêt du parti.

Il est toujours présent à la base tous les week-ends et chaque événement dans le Saloum il prend presque tout en charge au nom du Président.

À tout seigneur, tout honneur ! Ce grand monsieur mérite respect et considération !

Mounzir Diallo

Responsable Politique a Kaolack

Apr