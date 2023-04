Ces piliers d’un environnement sain…Par Serigne Mbacké Ndiaye

Le Sénégal opère une révolution silencieuse pilotée dans le plus grand silence par des piliers qui ont pour nom SOGENAC ex UCG, AGEROUTE, PUMA, la SENELEC, l’ASER et PUDC.

– Le SENEGAL en général est devenu une ville propre, la ville de Dakar particulièrement. Promenez dans les rues de la capitale la nuit et vous verrez partout des équipes de jeunes, enthousiastes, fiers de leur activité qui travaillent sans relâche pour rendre tous les coins et recoins très propres. Je les encourage et les félicite.

Le pays subit des changements importants en termes d’infrastructures : routes, ponts, autoponts etc.… grâce au travail sérieux et surtout sans bruit de l’AGEROUTE.

Le PUMA est entrain de rendre à nos compatriotes des frontières leur dignité et leur Sénégalité par la construction d’infrastructures de bases : postes de santé, postes de production, écoles, ambulances etc.…

Le PUDC, la SENELEC et l’ASER en milieu rural réussissent les mêmes prouesses.

Je suis à l’aise pour en parler parce que, régulièrement et sans cesse, j’interpelle leurs Directeurs pour leur soumettre les doléances des populations. Je dois également dire qu’à chaque fois que je les saisis, ils réagissent au grand bonheur des bénéficiaires.

Ce sont ces réactions et actions positives qui me font dire que le Sénégal opère une révolution silencieuse. Ces populations de l’intérieur n’ont rien à envier à celles des grandes villes car bénéficiant des mêmes outils : eau, électricité, routes, internet et j’en passe.

Merci pour ce travail et surtout la manière. Dans le calme et le silence.

Ministre Serigne Mbacké

NDIAYE

Président de la CLP