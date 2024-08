APR et le « Cartel Benno Bokk Yaakar » : Le Silence des Complices de Macky Sall.

Par Thiékoro Dethialaw, le 08 Août 2024

Le silence assourdissant de ceux qui ont couvert les crimes du régime APR et le « Cartel Benno Bokk Yaakar » est intolérable. Nous, citoyens sénégalais, exigeons des comptes pour les assassinats, la corruption endémique et le pillage de nos ressources naturelles. Ceux qui ont bénéficié de ce système criminel ne peuvent pas se permettre de feindre l’ignorance ou de se présenter comme des victimes. La justice doit être rendue, et les responsables doivent être tenus pour responsables de leurs actes.

L’Hypocrisie du Silence

Pendant des années, ces individus ont soutenu, encouragé et même participé aux atrocités commises par le régime APR et le « Cartel Benno Bokk Yaakar ». Ils ont fermé les yeux sur les injustices, les violations des droits de l’homme et la corruption, tout en bénéficiant de leurs positions privilégiées. Aujourd’hui, ils osent se lamenter et jouer les victimes alors que le peuple sénégalais souffre, encore des conséquences de leurs actes.

Le silence de ces individus est une complicité tacite avec les crimes du régime. Ils ont choisi de se taire plutôt que de dénoncer les injustices et les violations des droits de l’homme. Ces individus ont profité du système corrompu en place. Ils ont enrichi leurs comptes personnels en ignorant les souffrances du peuple sénégalais. Leur silence est un acte de lâcheté. Ils manquent du courage de se lever et de tenir les responsables de leurs actes.

L’Exigence de Justice

Le peuple sénégalais a été suffisamment patient. Il est temps de mettre fin à l’impunité et de rendre justice aux victimes. Les crimes commis par le régime APR et le « Cartel Benno Bokk Yaakar » ne peuvent pas être oubliés. Il faut que les responsables soient traduits en justice et que le peuple sénégalais puisse enfin obtenir la justice qu’il mérite.

Chaque individu qui a participé à la corruption, aux assassinats et aux violations des droits de l’homme doit être tenu pour responsable de ses actes. Il ne peut pas y avoir de privilèges pour les criminels. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de transparence et de justice pour garantir que les crimes du régime Macky Sall, ne se reproduisent plus jamais. La justice doit être indépendante et impartiale. Les victimes des crimes du régime Sall doivent être indemnisées pour les dommages subis. La justice ne peut pas se contenter de condamner les responsables, il faut également réparer les injustices commises.

La Détermination du Peuple

Le peuple sénégalais ne se laissera pas intimider par les tentatives de manipulation et de désinformation. Il est déterminé à obtenir justice et à mettre fin au règne de la corruption et de l’impunité. Les citoyens sénégalais sont unis dans leur quête de justice et de liberté.

Le peuple sénégalais exige que les victimes des crimes du régime obtiennent justice. La justice doit être rendue aux familles des victimes et à tous ceux qui ont souffert des injustices du régime. Les responsables de la corruption, des assassinats et des violations des droits de l’homme doivent être tenus pour responsables de leurs actes. L’impunité ne peut plus être tolérée. Le peuple sénégalais aspire à une démocratie véritable, où la liberté et la justice sont respectées. Il est temps de mettre fin à l’autoritarisme et de construire un Sénégal plus juste et plus équitable.

Un Appel à la Conscience

Nous appelons tous les citoyens sénégalais à se joindre à ce mouvement de résistance contre la corruption et l’impunité. Il est temps de se lever et de

faire entendre nos voix. Nous devons exiger des comptes de la part de tous ceux qui ont participé à ce système criminel. Le silence est une complicité. Le moment est venu de briser le silence et de se battre pour un Sénégal plus juste et plus équitable.

Le peuple sénégalais doit se mobiliser et s’organiser pour faire entendre sa voix. Des manifestations pacifiques et des actions citoyennes sont nécessaires pour faire pression sur les autorités. Il est important d’éduquer et de sensibiliser la population sur les dangers de la corruption et de l’impunité. La connaissance est un outil puissant pour lutter contre ces fléaux.

Le peuple sénégalais doit exiger la responsabilité des responsables de la corruption et des crimes du régime. La justice doit être rendue et l’impunité doit être combattue. Le peuple sénégalais doit défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Il est important de s’opposer à toute forme de répression et d’intimidation.

La Lutte Contre l’Impunité

La lutte contre l’impunité est un combat long et difficile, mais nous devons rester déterminés. Nous ne pouvons pas accepter que les responsables de la corruption et des crimes du régime s’en tirent impunément. Nous devons poursuivre notre combat pour obtenir justice et restaurer la confiance dans les institutions.

L’Espoir d’un Avenir Meilleur

Malgré les difficultés que nous traversons, l’espoir d’un avenir meilleur reste vivant. Le peuple sénégalais est un peuple résistant et courageux. Nous devons continuer à lutter pour un Sénégal plus juste et plus équitable, un Sénégal où la corruption et l’impunité n’ont plus leur place. L’espoir est le moteur de notre combat.

Le peuple sénégalais doit s’organiser et se mobiliser pour faire entendre sa voix. Il faut exiger des comptes de la part de ceux qui ont participé à la corruption et aux crimes du régime. La justice doit être rendue aux victimes et les injustices doivent être réparées. Ensemble, nous pouvons construire un Sénégal plus juste et plus équitable, où la corruption et l’impunité n’ont plus leur place.

L’Appel à l’Action

Le moment est venu de passer à l’action. Ensemble, nous devons continuer à exiger la justice, à dénoncer l’impunité, et à nous battre pour un Sénégal meilleur. Le changement commence par chacun d’entre nous. Unissons nos voix et nos efforts pour construire un avenir plus juste et plus équitable pour tous les Sénégalais.

Participons aux manifestations pacifiques et aux actions citoyennes. Eduquons notre entourage sur les dangers de la corruption et de l’impunité. Exigeons des comptes des responsables de la corruption et des crimes du régime d’APR et ses alliés. Défendons les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Le peuple sénégalais a un avenir radieux devant lui. En continuant de lutter pour la justice, la transparence et la démocratie, nous pouvons construire un Sénégal où tous les citoyens peuvent vivre dans la paix, la dignité et la prospérité. La voix du peuple est forte, et elle ne doit pas être ignorée.

Thiékoro Déthialaw