Bira Sène : «Pourquoi Balla n’a pas déféré à la convocation du CNG»

Le président du CNG de lutte, invité de la matinale «Kenkelibaa» de la RTS, ce jeudi, a précisé d’abord que Balla Gaye 2 n’a pas «posé un lapin au Cng» comme relaté par la presse.

«Effectivement, le CNG l’avait convoqué et il devait se présenter devant la Commission Règlement et discipline. Mais il nous a informés auparavant, par écrit, qu’il a un empêchement et qu’il regrettait de ne pouvoir se présenter au CNG. C’est aussi son droit. Parce que s’il n’avait pas écrit, il serait suspendu jusqu’à comparution et décision à intervenir», a dit Bira Sène repris par Emedia.