Mbour : Plus de 700 tonnes de produits impropres à la consommation incinérées

Dans le cadre de la protection des consommateurs sénégalais, les services compétents de l’Etat traquent régulièrement les produits impropres à la consommation, c’est-à-dire les produits dont la date de péremption est complètement dépassée, les produits non conformes aux normes sénégalaises, entre autres. En ce sens, plus de 700 tonnes de produits impropres à la consommation saisis ont été incinérées à la décharge sauvage de Gandigal, dans la commune de Sindia (Mbour), en présence du ministre du Commerce et de l’industrie, Dr Serigne Guèye Diop, rapporte Le Quotidien.

A cette occasion, ce dernier a rappelé que les lois en vigueur sur le retrait, la consommation des produits de mauvaise qualité sont obsolètes, car elles datent de 1968. C’est pourquoi a-t-il promis la construction d’un centre aux normes pour incinérer les produits impropres à la consommation, mais également pour la drogue. «Aujourd’hui, il s’agit de faire une destruction pour que ces produits ne soient plus disponibles dans le commerce. On incinère d’abord les produits, on essaie de faire en sorte qu’aucun consommateur ne puisse avoir accès à ces produits. Mai, est-ce que la manière dont on le fait est adéquate ?», s’interroge Dr Serigne Guèye Diop.

Il poursuit : «Dans le futur, on ne fera plus ce genre de destruction dans des décharges publiques. Ailleurs, il y a des incinérateurs pour des produits impropres à la consommation, des produits tels que la drogue. Nous allons discuter avec nos amis de la police, de la gendarmerie et des Douanes pour construire un centre de destruction des produits aux normes.»

Il a également invité chaque Sénégalais à signaler les produits de mauvaise qualité, les produits dont la date de péremption est dépassée, les produits non conformes, mais aussi pour les prix. Les commerçants sont aussi invités à venir déclarer de façon volontaire leurs produits qui sont déjà périmés.