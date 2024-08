Madiambal réagit à la nomination de Niit Dof et Kilifeu

Les rappeurs Mor Talla Gueye, alias NiIt Dof, Landing Mbessane Seck, plus connu sous le nom de Kilifeu, ont été nommé par le président Bassirou Diomaye Faye en Conseil des ministres. Le premier a été nommé Président du Conseil d’Administration du Fonds de Développement des Cultures urbaines (Fdcu), pendant que le second a hérité des rênes de la présidence du Conseil d’Administration du Grand Théâtre national.

Selon Madiambal Diagne, ces deux rappeurs ont été nommés comme récompense de leurs « rôles sombres » joués lors des dernières manifestations. « Les nominations de Kilifeu et de Niit Dof donnent encore du sens à mon propos du 22/07/2024: Le parcours tumultueux de leur formation politique a comporté des phases sombres durant lesquelles certains militants et responsables ont été chargés de rôles et de missions inavouables et cela les oblige à nommer n’importe qui à n’importe quelle fonction », écrit le journaliste sur X.