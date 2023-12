Le Sytjust décrète encore 48 heures de grève

Suite à leur grève de 48 heures les 5 et 6 décembre dernier, les tensions persistent entre les travailleurs de la justice et le ministre de la Fonction publique. Ce mardi, le Sytjust a lancé un nouveau mot d’ordre de 48 heures pour mercredi 13 et jeudi 14 décembre.

C’est leur quatrième mouvement de grève, et Me Ayé Boun Malick Diop et ses collègues justifient leurs actions par « l’entêtement du ministre de la Fonction publique, Gallo Ba », qu’ils accusent de « refuser d’entendre raison face aux arguments juridiques irréfutables du ministère de la Justice ».

Ils estiment que dans cette affaire, « Monsieur Gallo Ba semble vraiment avoir des motivations étrangères au droit et à la raison », et c’est donc logiquement qu’ils poursuivent leur lutte « afin de mettre fin au préjudice que les travailleurs de la justice subissent depuis cinq ans en raison du blocage du passage des greffiers à la hiérarchie A2 et du non-reclassement du personnel dans le nouveau corps des assistants des greffes et parquets ».