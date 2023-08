Le voyage décisif de Macky…Il va présenter son candidat à…

Macky Sall excelle dans l’art du suspense et de l’énigme. Il sait comment créer des intrigues pour occuper le peuple pendant qu’il déroule sa politique. Macky a instauré un débat passionnel sur la question du 3ème mandat par des « oui et non » embarquant tout son peuple…Il a abêti son opposition par cette même question avant de se rétracter. Aujourd’hui, il instaure le même débat sur le choix de son candidat pour la présidentielle de 2024. Tout le Sénégal est figé en attendant l’identité du candidat de l’APR et BBY qui ne saurait tarder car le Président Macky Sall va effectuer un déplacement qui pourrait s’avérer décisif.

Tout comme le 3ème mandat, Macky Sall a donné une équation difficile à résoudre aux analystes et observateurs politiques qui s’évertuent à déchiffrer l’énigme du choix du candidat de la mouvance présidentielle. Quel est le choix de Macky de Macky Sall : Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Abdoulaye Diouf Sarr ou Mame Boye Diao ?

Macky devra choisir un nom entre ces challengers précités. Personne ne sait à ce jour qui Macky choisira. Même le plus fort des devins ne pourra déchiffrer cette énigme. Selbé Ndom et sa clique sont muettes comme des carpes. Mais le Président Macky Sall s’apprête à effectuer un déplacement qui s’annonce décisif dans le choix du candidat. A la veille de chaque Magal de Touba, le Président Macky Sall effectue un voyage dans la cité religieuse. Et son départ à Touba est prévu ce jeudi.

Et cette fois, selon nos sources, le Président de la République va s’entretenir avec le khalife sur son choix. Il dévoilera le nom de son candidat au Khalife général des Mourides et lui demandera des prières pour ce dernier. Le retour du président est prévu vendredi après la grande prière. Et le nom du candidat du Président sera rendu public le week-end.

Le Chef de l’Etat ne peut pas se rendre à Touba sans révéler au Khalife général le nom du candidat qu’il aura choisi pour le remplacer à la tête du pays. Serigne Mountakha informé et après avoir formulé des prières pour celui que Macky Sall aura choisi, le Chef de l’Etat pourra alors informer l’opinion publique sur son choix. Le candidat qui sera choisi pourra se lancer ainsi dans le bain.

Le Président de la République voue un respect considérable au Khalife général des mourides. A chaque fois que l’occasion lui est donnée de se rendre à Touba, il s’entretient avec le patriarche des affaires de la nation. A Touba jeudi, il sera beaucoup question au cours de l’entretien entre le Chef de l’Etat et le Khalife général des mourides du candidat de Macky Sall. Macky Sall va expliquer à Serigne Mountakha les raisons de son choix.

Macky Sall veut en quittant le pouvoir, laisser le Sénégal entre des mains sûres. Face à la montée des périls qui guettent la nation avec les forces obscures qui cherchent à déstabiliser le Sénégal pour faire main basse sur ses ressources pétrolières et gazières, et il faut faire bloc pour juguler toutes ces menaces. Et de tout cela, Macky Sall va informer le Khalife général des mourides.

L’élection présidentielle de 2024 est pleine d’enjeux pour le Sénégal. Il convient donc de barrer la route aux fossoyeurs de la nation. Ils ont un agenda caché sur le Sénégal qu’ils comptent dérouler à partir de 2024. Les Sénégalais ont besoin de voter pour un candidat qui leur garantit la stabilité et qui pourra faire à toutes les hostilités. Pour cela, le soutien des différents foyers religieux du Sénégal, est nécessaire.

Ils peuvent contribuer à entretenir un climat de paix au Sénégal. Le Président de la République Macky Sall fait bien les choses en livrant au Khalife général des mourides le nom de celui qu’il a choisi pour être le candidat de la mouvance présidentielle en 2024. Ce n’est plus qu’une question de jours après le Khalife général des mourides, pour que les Sénégalais sachent celui qui sera désigné.

