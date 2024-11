Législatives 2024 : Birahim Camara dit non à la liste de « Jamm AK Njeriñ »

Non à Jamm AK Njeriñ

Il est établi que la liste des investitures socialistes a fait l’objet d’une malhonnête falsification qui lui ôte toute crédibilité, toute légalité et toute légitimité d’une part .

D’autre part , cette violation de la décision du parti est la scabreuse suite du bradage du récépissé du parti socialiste à la nouvelle responsabilité qui , officiellement, n’a aucune existence juridique.

C’est le lieu de dire que le parti socialiste n’est pas créé pour suivre ou soutenir mais pour conquérir, exercer , conserver démocratiquement le pouvoir pour servir le peuple sénégalais selon les valeurs humanistes qui lui sont propres .

C’est également le lieu de rappeler que la refondation du parti socialiste exige une reforme profonde de ses statuts, de son règlement intérieur devenus obsolètes , une générosité envers les jeunes en capacité d’assurer la relève .

C’est enfin le moment de définir de nouvelles orientations ou offres politiques en adéquation avec les attentes et les ambitions du Sénégal et des sénégalais par une direction transitoire en attendant la restructuration des instances de base au terme d’un congrès extraordinaire qui mettra fin aux agissements des fraudeurs qui emprisonnent la secrétaire générale intérimaire .

Le dilatoire, le laxisme et la léthargie autant que la manipulation , la fraude et la falsification n’ont que trop duré dans notre parti .

Il est temps de sonner le glas de ces fléaux en créant les conditions pour l’émergence de jeunes énergies et et de nouvelles intelligences .

Les ressources humaines, intellectuelles et politiques abondantes dans les rangs du parti socialiste peuvent permettre en 2029 le retour de son bulletin de vote invisible dans les urnes depuis 2012.

C’est le vœu des jeunes , des femmes , des intellectuels, des cadres , des paysans et des ouvriers désorientés par les politiques économiques et sociales libérales qui sont appliquées de mars 2000 à mars 2024 .

Le bilan immatériel, en termes de justice sociale, reste très loin des espoirs placés aux deux alternances libérales et les promesses du régime actuel ambigu dans sa gouvernance ne sont pas rassurantes .

Notre démocratie, nos droits , nos libertés et nos institutions sont étouffés par ce que nous pouvons considérer comme une opération de chasse aux sorcières, un règlement de compte , une vengeance et une revanche qui ne valorisent point notre république, notre peuple et notre nation jadis exemplaires.

Devant ce spectacle fait d’injures , de calomnies, de diffamations et de violences gratuites , la refondation du parti socialiste devient une exigence voire une obligation pour tous ses militants et sympathisants pour restaurer l’éthique et la morale dans l’espace politique .

Birahim Camara

Parti Socialiste