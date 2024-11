Législatives 2024 : Karim Wade sonne la mobilisation

Chers militants, Chers sympathisants du PDS,

Dans le contexte si particulier que connaît le Sénégal, les prochaines élections législatives revêtent une importance capitale. Votre devoir est de participer massivement au scrutin. En votant pour les listes de “Takku Wallu” et de l’intercoalition “Samm Sa Kaddu”, vous avez le pouvoir de rééquilibrer nos institutions et de donner un nouveau souffle à notre pays. Il est impératif de ne pas laisser tous les pouvoirs à la majorité présidentielle. La présence des députés du PDS à l’Assemblée nationale sera donc essentielle. Plus ils seront nombreux, plus leur message sera puissant pour faire obstacle à des décisions néfastes et pour promouvoir les réformes indispensables.

Nous devrons redonner la vigueur et le dynamisme à notre économie en crise. La pression fiscale excessive imposée à nos compatriotes alourdit leur vie quotidienne. En votant pour “Takku Wallu” et “Samm Sa Kaddu”, vous soutiendrez un projet qui place la relance économique au cœur des priorités. Pour répondre aux exigences de la population, des objectifs s’imposent : donner aux entreprises locales, agricoles, artisanales, industrielles, la capacité de se développer et de prospérer, rendre confiance au secteur privé national et international, créer un environnement favorable à l’investissement et à l’emploi. Nous devrons nous concentrer sur les attentes d’une jeunesse impatiente, qui doit faire face à des difficultés financières croissantes et qui est aujourd’hui à la recherche d’espérances. Nos candidats s’engagent à défendre ses droits, à répondre à ses exigences, à agir pour que les étudiants puissent bénéficier de meilleures conditions d’études, pour que tous se voient offrir de réelles perspectives d’avenir.

Nous devrons œuvrer au service de la réconciliation nationale, qui a toujours été le mot d’ordre de notre parti. Dans un monde où l’incertitude croît chaque jour, notre mission est de reconstruire, reconstruire un Sénégal uni et solidaire : un pays où chacun se sentira respecté et représenté. Militants, partisans, sympathisants du PDS, vous avez entre vos mains le pouvoir et la force du changement. Le 17 novembre, faites entendre vos voix. Pour un Sénégal plus juste, plus fort, résolument tourné vers l’avenir, j’appelle les citoyennes et les citoyens à voter massivement pour notre liste “Takku Wallu Sénégal” dans les départements ci-après :

Vive le Sénégal !

Vive l’Afrique !

Karim Wade