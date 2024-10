Législatives 2024 : L’ONG RIAMAPAIX attendu à Dakar, selon

Formation des observateurs internationaux des élections et experts des droits de l’homme, l’ONG RIAMAPAIX bientôt à Dakar pour les élections législatives.

L’Afrique fait face à des enjeux sociopolitiques, de gouvernance démocratique dont dépendent l’existence et le bien-être de millions d’individus.

Parmi ces enjeux, certains sont particulièrement cruciaux comme la culture de l’éducation à la paix , la justice sociale, la cohésion et la réconciliation, l’exercice de la citoyenneté.

Pour les affronter, l’ONG RIAMAPAIX( Réseau International des Ambassadeurs et Artisans de la Paix) a la conviction que les acteurs locaux et les communautés sont les mieux placés pour trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées à leurs problèmes et améliorer leur vie quotidienne ainsi que l’avenir de leurs enfants.

Ce principe d’autonomie nécessite des citoyens formés, informés et mobilisés ainsi qu’un environnement favorable au dialogue.

Ce sont des conditions essentielles pour s’émanciper et conduire à un changement social harmonieux.

NOTRE CREDO:METTRE LE POTENTIEL DES OBSERVATEURS ET EXPERTS AU SERVICE DES ACTEURS DE TERRAIN ET DES COMMUNAUTÉS!

Depuis sa création en 2021, l’ONG RIAMAPAIX forme des observateurs internationaux des élections ainsi que des experts électoraux internationaux et des droits de l’homme pour renforcer le bien-être et le développement social en Afrique et dans le monde.

Nous organisons avec nos partenaires des sessions de formations au service des acteurs de terrain et des communautés, pour que ceux-ci puissent s’informer, créer des espaces de dialogues, se mobiliser et agir sur leur avenir, individuellement et collectivement.

Pour cela, notre organisation s’appuie sur des stratégies innovantes pour le changement de comportement en Afrique et agit comme un hub de mise en relation des partenaires et programmes internationaux, la communauté internationale et les sociétés civiles locales.

En prélude des prochaines élections législatives au Sénégal, RIAMAPAIX croit utile de mettre son expertise en matière de capacité de renforcement à travers l’animation de session de formation et de partage de connaissances.

Conduit par le président fondateur, son excellence l’ambassadeur Dr Trésor Raby ,médiateur international pour la paix, une délégation conjointe des membres du bureau, représenté par le coordonnateur général adjoint chargé des missions sur le territoire Sénégal,Mr Oumar Sall , le bureau exécutif de Riamapaix ouvre les travaux de la session de formation des observateurs internationaux électoraux à Dakar et dans l’ensemble des 14 régions du Sénégal à partir du mois d’octobre 2024.

La formation des médiateurs et observateurs sur l’observation électorale et les droits humains, organisée par le Réseau International des Ambassadeurs et artisans de la paix (Riamapaix), est la première du genre en terre sénégalaise .

Sa mission est de rassurer, d’apaiser et de s’assurer de la qualité des élections, d’en témoigner la crédibilité ou non auprès des opinions nationale et internationale.

De veiller avec force et détermination, à la promotion des valeurs liées à la démocratie avec l’organisation des élections concurrentielles, libres, transparentes et équitables sous la surveillance des observateurs formés.

Elle a pour objectif principal l’observation et l’évaluation indépendante ,impartiale ,sincère neutre et objective des élections législatives du 17 Novembre 2024 au Sénégal.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

– Former, informer et mobiliser les communautés avec un dialogue constructif reposant sur une communication sociale à la fois pertinente et efficace.

– Évaluer les situations, identifier les problèmes, faire émerger les besoins individuels et collectifs, définir une vision partagée d’un futur meilleur et formuler des messages qui

favorisent au mieux les changements d’attitude et de comportement pour surmonter les difficultés ou les enjeux électoraux.

– Identifier les vecteurs d’information les plus adaptés, notamment les médias et les relais d’opinion, pour créer des opportunités de questionnement et des espaces de dialogue, que ce soit dans la sphère privée comme sur la scène sociale.

Le but de la formation est de doter les observateurs et les médiateurs de paix des compétences qui leur permettront de bien faire le travail sur le terrain tant en Afrique qu’ailleurs.

Nous estimons que l’Afrique doit avoir des observateurs et médiateurs formés afin que le continent ne soit pas absent sur le terrain des activités liées à la vie des nations ,comme l’a résumé le président Dr Trésor Raby

« L’essentiel est de voir l’Afrique développée dans la paix.

De voir chaque Africain contribuer au développement de nos pays, du continent »

OUMAR SALL

Coordinateur général adjoint du Réseau des Ambassadeurs et Artisans de la Paix(RIAMAPAIX)

chargé des missions au Sénégal