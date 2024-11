Législatives 2024 : Mamadou Sène à la rencontre des transporteurs de Thiès

Investi sur la liste de Sam Sa Gafaka Sam Sa Euleuk à Thiès, Mamadou Sène continue sa campagne électorale. Le candidat est allé à la rencontre des conducteurs de vélo-taxi, taximen et transporteurs urbains dans la cité du rail. Voici son message…

« Votre voix est essentielle, tout comme le rôle que vous jouez chaque jour dans nos vies. Vous êtes les moteurs silencieux de notre économie, transportant des milliers de citoyens, contribuant à la mobilité et au dynamisme de notre ville. Mais il est temps que vos besoins et vos préoccupations soient entendus haut et fort dans les sphères de décision.

Lors de ces élections législatives, votez pour ceux qui comprennent votre réalité. Nous nous engageons à défendre les droits des transporteurs urbains et à vous offrir des conditions de travail plus justes. Voici notre promesse :

1. Réduction des taxes sur les carburants pour alléger vos charges et maximiser vos revenus.

2. Amélioration des infrastructures routières pour vous offrir des routes plus sûres et plus adaptées.

3. Accès facilité au financement et aux crédits pour moderniser votre équipement et améliorer vos conditions de travail.

4. Protection sociale pour tous les travailleurs du transport : santé, retraite, accidents de travail –vous méritez d’être protégés.

5. Lutte contre la corruption et les abus afin de garantir que vous ne soyez plus victimes d’amendes arbitraires ou d’intimidations.

Nous croyons en une société où chaque conducteur, chaque taximan, chaque transporteur a sa place et peut vivre dignement de son travail. Ensemble, faisons entendre votre voix dans l’Assemblée nationale.

Le futur des transporteurs urbains de THIÈS commence par votre vote. Soutenez un avenir plus juste, plus prospère, et plus sécurisé.

Votez pour le changement, votez pour ceux qui vous comprennent ! Votez et faites voter ACSIF « .