Législatives : Moctar Sourang appelle à voter Pastef

Moctar Sourang ancien coordonnateur du Front démocratique et social de Résistance Nationale (FRN)

VOTER LE 17 NOVEMBRE 2024 PASTEF POUR RENFORCER LA DYNAMIQUE DE CHANGEMENT

Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais s’est largement exprimé pour le changement, en élisant, librement et massivement, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, dès le premier tour.

Cette victoire historique a été la preuve de la maturité démocratique de notre pays et la stabilité de nos institutions.

Certes, ce fut au prix de nombreux sacrifices en vies, en liberté et en biens pour de nombreux citoyens de notre pays.

L’espoir est grand que notre pays profitera de la venue au pouvoir d’un homme jeune, intègre et soucieux d’éthique et de bonne gouvernance pour apporter des réponses pertinentes aux attentes légitimes de nos populations.

Mais, pour ce faire, il faudra rompre d’avec le système de gouvernance obsolète, trouvé sur place, prédatrice de nos ressources et de nos libertés

Dans le même temps où il faut trouver des ressources endogènes pour satisfaire ces besoins de justice, de paix et d’unité nationale, le nouveaux gouvernement s’est, résolument engagé à opérer des transformations rapides et structurelles de notre économie.

En effet, l’émigration suicidaire de nos enfants, les périls liés au chômage massif ou à la precarisation des travailleurs, posent aux nouvelles autorités des défis importants qui ne peuvent être efficacement relever qu’en disposant de la coopération vigilante, mais incontestable du parlement où se votent les lois qui régissent le fonctionnement de nos institutions et de nos vies en société.

Face à la volonté affirmée de faire sien le slogan, du dioub, dioubal, dioubanti, les nouvelles autorités ont compris ce qu’il faire et comment le faire.

Il ne leur reste donc plus qu’à obtenir une majorité parlementaire pour déployer leurs ambitions légitimes de faire de notre pays, un lieu de prospérité enviable.

Pour avoir travaillé avec Monsieur Ousmane Sonko, Président du pastef, et un grand nombre des dirigeants de ce parti, au sein du front de résistance national ou durant les événements douloureux de mars 2021, où j’eus à intervenir personnellement au nom du Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacke, je puis attester du courage physique et morale des dirigeants du pastef et de leur profond attachement à la patrie.

C’est, donc, au regard de la complexité des tâches de gouvernance, dans un monde à feu et à sang, de l’espoir collectif suscité par le pastef, et de ma foi personnelle en la capacité des nouvelles autorités à relever tous les défis que j’appelle à voter et à faire voter pour la liste qui sera proposée par le pastef le 17 novembre 2024 aux élections législatives anticipées.

Que Dieu veille sur le Sénégal

Dakar le 26 Septembre 2024

MOCTAR SOURANG

Ancien coordonnateur du FRN

Président Unp Sénégal

Conseiller municipal à la commune de Touba