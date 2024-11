Les valeurs sur lesquelles repose la vie politique sénégalaise excommunient la corruption systémique, le népotisme et l’oligarchie clientéliste qui sont à la base de la violence politique. Dans un Etat de droit, l’entropie de la justice charrie la défiance et promeut le déni de l’autorité institutionnelle. La culture de l’intolérance indique une société où les écuries politiques pourfendent le débat constructif et régénérateur comme une boussole du processus politique. Le discrédit de l’homme politique, dont le discours empreint de démagogie et de reniements, porte les germes de la violence politique.

Cependant, en dépit de son caractère mortifère, la violence politique est consubstantielle à l’évolution de la vie démocratique. Le processus politique sénégalais est principalement caractérisé par la propension des acteurs à guillotiner le mythe de l’apaisement, la culture du compromis, du consensus et la sociabilité du pardon. L’instigateur de la violence propage un narratif anxiogène qui réprime la force de la critique constructive et l’omniprésence d’une opposition frontale. Sous ce rapport, l’ancrage d’un ordre politique hégémonique et dogmatique ,qui démonétise l’expression du pluralisme, est révolu au vu du sacrement plébiscitaire des valeurs démocratiques.

La notion de vengeance obère, voire détricote l’État de droit dans sa dimension de raffermir le lien social et de préserver le dialogue fécond dans l’espace public de la démocratie. Dans le processus politique sénégalais, la primauté du droit est emblématique d’une société qui milite en faveur de la consolidation des valeurs de paix et de liberté. Le magistère social de l’homme politique consiste à arrimer l’idée de nation aux valeurs de la République, comme le suggérait une prophétie inusable et atemporelle de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. La chienlit n’est rien d’autre qu’une putréfaction du débat démocratique qui s’emballe dans la spirale de la haine de l’autre.

La tentative de museler un opposant radical révèle l’incapacité du pouvoir politique à instituer un climat de sérénité et de concorde. L’invocation d’une sémantique martiale pour justifier la réduction en repoussoir d’un contempteur du régime traduit l’émergence d’un totalitarisme qui sape à dessein le socle de l’État de droit sur lequel repose le processus politique sénégalais. Depuis l’effondrement de l’utopie communiste ,le processus politique sénégalais à tendance à promouvoir le règne d’un féodalisme populiste de la rétractation et victimaire pour justifier les entraves aux valeurs démocratiques.

Comment Alioune Tine peut-il cautionner l’approche régressive et éhontée d’un premier ministre à vouloir instrumentaliser la justice ? Quand les vigies des droits humains se transforment en affidés du pouvoir en instrumentant les mécanismes d’un essentialisme anachronique, le processus de démocratisation en prend un sacré coup. Le manque de débat démocratique produit une contre culture qui encourage l’anarchie. Le sénégalais, à défaut de réinventer son modèle démocratique, pourrait tomber dans l’escarcelle de la déliquescence, de la turpitude d’un processus politique exsangue.

Par ailleurs, la présomption de culpabilité brandie par les nouveaux inquisiteurs atteste que le dysfonctionnement structurel de la justice sénégalaise est bien réel. La judiciarisation à outrance des faits de violence politiques risque d’asservir le progrès et les conquêtes démocratiques. La politique qui structure notre modernité équivaut à un chemin de Damas: convaincre est une pédagogie sociale pour décrisper la situation politique délétère. Jean Baptiste Tine ,en sauvant le Sénégal de l’innommable violence politique, voire du chaos, restitue à la démocratie sénégalaise son rayonnement et sa notoriété dans une Afrique de l’ouest démembrée par les violations systémiques des droits humains.

Quid du ministre de la justice qui bannit la notion de partisannerie dans les procédures judiciaires impliquant des leaders politiques d’opposition. Par ailleurs, le messianisme débridé est un marqueur de théâtralisation de la vie démocratique. De ce point de vue, l’État de droit doit demeurer le promoteur intrinsèque de l’universalisme démocratique.

Sidy Braham Dieng président mouvement sénégalais d’en bas.