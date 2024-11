Législatives 2024 : L’engagement pour la fin de l’émigration clandestine (Par Serigne Saliou Fall)

Elections législatives 2024/L’engagement pour la fin de l’émigration clandestine est le déterminant décisif de vote du peuple et de la diaspora. En ligne de mire la jeunesse patriotique.

SOURCE DE MOTIVATION : «Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs»; «Ceux qui prêtent l'oreille à la Parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence ! ». Sourate 39 Versets 17-18.

S.E Bassirou Diomaye Faye Président de la République est passé par Mbour où a eu lieu le naufrage de migrants. 46 morts ont été recensés depuis dimanche : «Le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d’illusions, ces marchands de la mort, jusqu’à leurs derniers retranchements. Il faut d’un autre côté appeler à la responsabilité. Dire à ces jeunes que les pays dans lesquels ils veulent aller sont des pays qui ont été construits par des êtres humains, par des citoyens qui ont cru au changement dans leur propre pays et qui ont réussi à faire de leur pays ce qui les y attire au risque de leur mort. Il nous appartient ici, tous, hommes et femmes, jeunes et adultes, gouvernants et citoyens, de nous mettre autour d’un projet de construction de ce pays et de croire à l’espoir, de croire à la possibilité de changer, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, le visage de notre pays ». Source : https://lequotidien.sn/contre-lemigration-clandestine-diomaye-demande-aux-jeunes-de-rester-chez-eux/ Ousmane Sonko ne pouvait pas aborder son meeting à Mbour sans évoquer l’émigration clandestine, qui a causé de nombreux drames dans cette région. En septembre dernier, une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine a chaviré, entraînant plusieurs morts et disparus.

«Ce sont les jeunes qui construisent un pays. Le Sénégal est un bon pays, mais il a été détruit par ceux qui nous ont dirigés.

Aujourd’hui, vous avez confié le pays à des personnes compétentes, intègres et dignes. Vous n’avez donc pas le droit de fuir. Ce n’est pas du courage. Restez ici avec nous, car nous pouvons développer ce pays en peu de temps », a promis Ousmane Sonko, rappelant que l’Europe n’est plus l’Eldorado et que le Sénégal regorge de ressources qui, si elles sont bien gérées, profiteront à tous.

«Nous ne vous laisserons pas prendre des pirogues pour quitter ce pays. Restez ici et vous réussirez. Vous avez les dirigeants que vous attendiez ; soutenez-nous, et nous allons développer ensemble le Sénégal, malgré ceux qui ont dilapidé ses ressources», a-t-il conclu. Source : https://www.ndarinfo.com/Ousmane-Sonko-aux-jeunes-de-Mbour Nous-ne-vous-laisserons-pas-prendre-des-pirogues-pour-quitter-ce-pays_a39470.html Soxna Aminata Touré, Haut Représentant du Président de la République : «Encore une fois, nous exhortons notre jeunesse à renoncer définitivement à l’idée de l’immigration clandestine et à envisager leur avenir ici, au Sénégal, où des opportunités existent dans le cadre des changements importants à venir».

En Afrique, l’émigration clandestine des jeunes vers l’Europe demeure un drame à multiples facettes. Les conséquences de cette situation inqualifiable en terme de mort sont désolantes, désastreuses voire néfastes sur le bon devenir du vieux continent. Pour des raisons identiques, la jeune population africaine est contrainte à l’exil par des voies inhibées, insociables et même marginales. Les jeunes africains sont poussés à l’aventure terrestre et/ou maritime. Le résultat est dramatique, émouvant, poignant. Le manque d’emploi et un avenir sombre sont leur leitmotiv.

Le mirage de l’occident reste en appui à leur ferme volonté de braver les eaux troublantes de l’océan atlantique. Les politiques d’ajustement entreprises par les autorités et partenaires au développement, partie prenante de cette hécatombe ne sont encore parvenues à les dissuader de ce voyage périlleux et à très haut risque. Un véritable fléau en crescendo.

ELEMENTS DE REJET DU DRAME :

Les pays d’accueil ne cessent de crier gare, refusant d’être un dépotoir des jeunes venus d’ailleurs et entrés illégalement. Les mesures administratives d’ordre classique n’ont pas freiné l’ardeur des départs. Les transactions sans discernement échappent à la vigilance administrative à tous les échelons.

Le péril ne fait pas peur. Les mesures tardent à apporter des solutions à l’élan migratoire des jeunes.

Dès lors, entrevoir les actions pour que halte à l’émigration clandestine des jeunes est d’actualité et d’ordre civique et patriotique. Il est question de sensibiliser nos jeunes pour qu’ils aient confiance à un Sénégal souverain, juste et prospère.

La Bonne Gouvernance y trouve un terreau de fertilisation pour justement rester au pays en apportant sa pierre dans l’édification de ce Sénégal sevré du gaspillage.

Au Sénégal, le désœuvrement des jeunes, l’absence de politique de jeunes centrée sur leurs besoins et autres motivations non cernées ni identifiées demeurent latents.

L’avenir de la Nation que sont les bras forts est préoccupant. Le départ en cascade des jeunes vers l’Europe est fustigé partout dans tous les milieux sociaux. Ce pan social sans discernement de la population devant reconstruire en entier le Sénégal, doivent être présent à l’appel d’un Sénégal souverain, juste et prospère. Il est question de Jub, Jubal, Jubanti. Pire nos enfants s’embarquent à bord de pirogues naguère, servaient à pêcher le poisson dans l’océan.

«Rien pour nous retenir sur place n’est mis en place» lancent les jeunes interrogés sur le phénomène migratoire aux dangers incalculables. Ce qui justifie pour eux leurs résolutions de voguer très dangereusement dans des embarcations inappropriées sur les eaux troublantes. Convenons-en pour que vive la fin de l’émigration clandestine est au centre de la prise de décision pour le choix de député dans la quinzième législature.

PORTEE DECISIVE POUR QUE HALTE AU PHENOMEME :

L’envie, la force et l’élan d’aller en Europe font que les jeunes du Sénégal voyagent à bord de pirogues où ils sont enlacés par centaines. Ce qui se résume ainsi dans leur langage de désespérés « Barça m’ba Barzakh ». La mort ne les fait plus peur dans cette aventure aux risques répétés et forts mortels.

A la question de savoir, pourquoi les pères ne retiennent pas leurs fils si jeunes, qui semblent aller vers la mort certaine en comptant atteindre l’Espagne à bord de leurs frêles esquifs. Ces mêmes pères lancent la mort dans l’âme « Comment voulez vous, face à cette situation de dénuement total, que l’on retienne nos enfants ? »

Suite à ces témoignages recueillis de bonne source, il s’avère opportun de promouvoir toute motivation orientée, à mettre en place des solutions de réponse face à la problématique de l’émigration clandestine. Il est nécessaire d’associer les bonnes consciences des futurs députés afin pour que Halte à l’émigration clandestine des jeunes vers l’Europe.

Le projet Sénégal 2050 est un terrain d’application pratique pour concrètement freiner l’ardeur de l’élan migratoire des jeunes.

REPAIRES DE DECISION DE VOTE :

Durant le parcours virtuel du projet intitulé «ELECTION LEGISLATIVE DU 17 NOVEMBRE 2024/Caravane Digitale d’Appui pour une MAJORITE ABSOLUE à la LISTE PASTEF : Un questionnaire numérique a été adressé aux caravaniers ainsi libellé : Quel est le sujet qui sera le plus déterminant pour votre choix de vote de la liste Pastef dirigée par le Premier Ministre Ousmane Sonko.

Un échantillon de 3 000 000 de Caravanier Digital a été connecté à ce sujet. En ligne de mire, des jeunes tout sexe confondu ont répondu : l’appel à la fin de l’immigration clandestine des jeunes vers l’Europe. Ce fut une expression citoyenne du Premier Ministre lors de sa campagne. «En 2050 il n’y aura plus d’émigration clandestine au Sénégal». Ousmane Sonko dixit. L’échéance est trop lointaine rétorquent les jeunes interrogés. Ils s’attendent à des mesures immédiates et aux remèdes idoines, adaptées et rassurantes.

Le questionnaire relève le besoin fondamental de régler cette problématique migratoire à valeur sociale. D’ailleurs il est proposé une Délégation Générale de lutte contre l’émigration clandestine des jeunes. «Telle structure à visage humain, économique et financière doit sitôt être mise en place juste après la victoire de la liste PASTEF. Le management doit être confié à un jeune manager dégageant un leadership confirmé et reconnu. En plus, être un directeur d’opinion dont les jeunes s’identifient. Ce profil certes rare doit bénéficier d’atouts couverts par les dimensions du Soft skills. Et reconnu comme un jeune leader dégageant des qualités managériales et humaines en plus avec une autorité nationale confirmée par un charisme sans commune mesure. Telle est la recommandation finale de l’étude découlant du questionnaire cité.

SERIGNE SALIOU FALL

Signataire de la charte des leaders Diomaye Président.

Conducteur digital de la caravane :

Dakar le 14 novembre 2024.