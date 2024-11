Hommage à Moustapha Ba : Ce que Doudou Ka propose à Barth et Alioune Ndoye

Doudou Ka a rendu un vibrant hommage à Mamadou Moustapha Ba, l’ancien ministre des Finances et du Budget, décédé en France le 4 novembre dernier. Pour immortaliser la mémoire de l’ancien ministre des Finances, M. Ka, qui avait occupé le poste de ministre de l’économie, du plan et de la coopération, sous Macky Sall, demande à Barthélémy Dias, maire de Dakar, et à son homologue Alioune Ndoye, maire de Plateau, de rebaptiser une avenue au nom de Mamadou Moustapha Ba.

«L’héritage de Mamadou Moustapha Ba restera une source d’inspiration incandescente pour guider nos ambitions individuelles et collectives pour la construction du Sénégal du futur. je propose au maire de Dakar Barthélemy Toye Dias et à son homologue de Dakar Plateau, le Ministre Alioune Ndoye, de baptiser l’avenue Carde, ce cœur de l’administration économique et financière sénégalaise qu’il aimait tant, du nom de Mamadou Moustapha Ba.

C’est le plus éloquent hommage que la Nation pourrait lui rendre. Je salue la mémoire de cet immense serviteur du Sénégal et m’incline devant cet exceptionnel homme d’État. Adieu, »Grand Moustapha ». Que la terre de notre Saloum commun te soit légère », a exprimé Doudou Ka, dans un long message posté sur les réseaux sociaux.

Il a aussi salué la mémoire de l’ancien ministre des finances, qui reste une source d’inspiration pour lui.