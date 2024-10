Législatives 2024 : Vers une rude bataille entre Macky, Sonko et Amadou Ba

A coup sûr, ce sera certainement l’une des législatures les plus disputées. Après la publication des listes de candidatures, on se dirige vers un duel de ténors. La bataille sera rude. Tous les ingrédients montrent une seconde manche de la guerre larvée entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Le dernier est devenu Premier ministre le jour du départ du premier de la présidence de la République, le 2 avril 2024.Ainsi, après son arrivée au pouvoir, Ousmane Sonko s’attaque à la gestion de Macky Sall qu’il a dernièrement accusé de malversations financières. Ainsi, à travers ces Législatives, il rêve de porter l’estocade à son adversaire de tous les temps. Mais Macky Sall ne compte pas laisser faire. A seulement 7 mois après son départ du pouvoir, le voilà déjà sur le terrain politique. Il a quitté son poste d’Envoyé spécial après avoir été investi tête de liste de la coalition «Takku Wallu Sénégal» qu’il a construite avec Karim Wade du Pds et Idrissa Seck. Reste maintenant à savoir s’il va revenir battre campagne comme Abdoulaye Wade l’avait fait en 2017 contre son adversaire le plus redoutable désormais au pouvoir., s’interroge L’AS.

Toutefois, la bataille ne risque pas de se faire uniquement entre Macky Sall et Ousmane Sonko. L’ancien président de l’Assemblée nationale a des comptes à solder avec son candidat lors de la dernière présidentielle Amadou Ba. Ce dernier qui a quitté l’Apr est à la tête d’une coalition « Jamm ak Njariñ » avec le parti socialiste et d’autres formations politiques. Dans cette campagne, leurs prises de position seront très scrutées. Il y aura aussi une bataille générationnelle qui va avoir lieu. Elle opposera Ousmane Sonko et la coalition « Samm Sa Kaddu ». Amenée par Barthélémy Dias avec qui le Premier ministre n’est pas en odeur de sainteté depuis la veille de la dernière présidentielle, cette coalition veut imposer au régime actuel une opposition décomplexée. Au-delà de ces têtes de listes, il y a un troisième larron qui avance en rang dispersé avec les blocs de l’opposition mais qui nourrit une farouche opposition aux nouveaux tenants du pouvoir.