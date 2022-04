Législatives : Benoît Sambou promet la majorité à Macky Sall

Benoît Sambou est le mandataire national de Benno bokk yaakaar. Le responsable de l’Apr a été désigné, jeudi, par le président de la République lors de la rencontre avec les différents délégués envoyés en « mission de conciliation et de mobilisation » dans toutes les régions. L’intéressé, joint par Bés bi, a confirmé l’information et salué la « confiance renouvelée » de Macky Sall.

« Depuis la création du parti, il m’a fait l’honneur de me nommer le chargé des élections de l’Apr. Et je tiens ce rôle à ses côtés et aux côtés des autres responsables du parti. Et Dieu merci, cela a toujours été un franc succès pour nous. Nous espérons encore une fois pouvoir mériter sa confiance et accompagner le parti et la coalition Bby pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet », a-t-il dit. Soulignant que c’est un travail « délicat » et « extrêmement prenant », il compte mobiliser « toutes les énergies » du parti et de la mouvance présidentielle pour réussir cette mission. Benoît Sambou mise sur la « véritable machine électorale » qu’est Bby.

« A chaque élection nationale, nous avons pu taire nos divisions et nous concentrer sur l’essentiel. Aujourd’hui, il est question de donner une majorité confortable au président de la République et nous allons encore nous y atteler », a-t-il dit. S’il dit être conscient que « l’enjeu est énorme » pour les Législatives du 31 juillet, il évacue tout de même toute « pression particulière ».Le choix de Benoît Sambou peut être une surprise, notamment après sa défaite à Ziguinchor où il était le candidat de Bby à la mairie face à Ousmane Sonko. Mais apparemment le Président ne lui en veut pas trop. Lui, relativise : « Le chef de l’Etat sait ce qui s’est passé à Ziguinchor, on en a parlé. Et c’est parce qu’il y a eu beaucoup de soucis dans la gestion de notre parti. Mais cela n’enlève en rien le mérite des différents responsables. Nous allons tourner cette page et poursuivre notre mission au profit du parti et de la coalition ».

Source : Emedia