Législatives : des enseignants de Fatick pour la victoire de Benno

LES ENSEIGNANTS DU DÉPARTEMENT DE FATICK LIVRENT LA PÉDAGOGIE DE LA VICTOIRE

Dans le cadre de ses rencontres avec les structures socio politiques du département de Fatick, le mandataire coordonnateur Matar Ba a reçu ce lundi à la salle de conférence de la mairie de Fatick, les enseignants républicains du département.

Emmenés par leur coordonnateur Serigne Moustapha Mbacke Diouf, ces experts de la didactique des matières ont arboré leurs costumes d’hommes politiques pour exprimer leur détermination à ne ménager aucun effort pour le triomphe des listes Benno Bokk Yaakar partout dans les communes du département. Une position corroborée d’ailleurs par le ministre maire Matar Ba qui, devant le ministre Mbagnick Ndiaye et plusieurs responsables, les a exhortés à investir les coins et recoins du Sine pour pousser les candidats du président Macky Sall à une des victoires les plus singulières par le truchement du scrutin du 31 juillet prochain.

En effet, pour l’édile de Fatick, les enseignants sont les meilleurs vecteurs de l’information et par conséquent, les plus aptes à porter le discours approprié aux populations quant aux innombrables réalisations du gouvernement du leader de l’APR et de Benno Bokk Yaakar.

En parfaite entente avec eux sur les efforts de l’actuel locataire du palais concernant la revalorisation de la fonction enseignante, Matar Ba et ses hôtes du jour ont reconnu que Macky Sall aura accédé à des revendications syndicales jamais satisfaites à une telle hauteur depuis les indépendances. Ils en veulent pour preuve le relèvement conséquent des salaires de ce corps de la fonction publique qui a connu une hausse vertigineuse. Compte non tenu de la résorption des abris provisoires, de la stabilisation du front social grâce surtout au processus de suivi des accords grâce à un monitoring qui ne laisse place à aucune faille.

Toutes choses qui ont fait dire aux camarades de Serigne Moustapha Mbacke Diouf qu’ils sont motivés à bout pour aller prêcher la bonne parole partout où besoin sera afin que Macky Sall obtienne une majorité absolue à même de lui permettre grâce à l’assemblée nationale, de parachever ses nombreux chantiers dans le secteur de l’éducation mais aussi dans plusieurs autres secteurs de la vie publique.

Au titre des doléances, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les artistes de la craie et Matar Ba leur a donné des gages ainsi que des recommandations avant de leur promettre que la réflexion va se poursuivre pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. À la fin de la rencontre, le coordonnateur communal du comité électoral a appuyé la structure départementale des enseignants à hauteur de 2 millions de FCFA pour leur permettre de poursuivre leur campagne électorale au profit de la coalition majoritaire Benno Bokk Yaakar.