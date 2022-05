Législatives : Des jeunes de Dagana menacent de boycotter les listes de Benno

DEPARTEMENT DE DAGANA : PLATEFORME DES REPUBLICAINS ET DEMOCRATES DU WAALO

Suite à l’appel du président de notre coalition Monsieur Macky SALL, à l’unité et au rassemblement et après une observation lucide de la situation politique, notre plateforme fédérant les listes parallèles de la mouvance présidentielle aux dernières échéances locales, du département de Dagana avait décidé de soutenir la coalition BBY aux élections législatives du 31 juillet 2022.

Mais ce lundi 09 mai, lendemain des dépôts des listes au niveau de la Direction Générale des Élections (DGE), à notre grande surprise, nous avons appris via les réseaux sociaux que les membres de notre plateforme PRD-Waalo forte de plus de 33 000 voix ont été zappés des investitures. Cette annonce est accueillie avec beaucoup de désolation et d’amertume par l’opinion car manifestement les responsables qui ont proposé cette liste n’ont aucun respect pour le Walo. Législature après législature les walo-walo sont unanimes sur le fait que le niveau de nos représentants devient de plus en plus médiocre au sein de l’hémicycle. Les responsables qui ont fait cette ignominieuse proposition montrent en face du monde que le triomphe de Benno Bokk Yaakaar ne les intéresse pas. Ils ne sont là que pour sauvegarder leurs intérêts crypto-personnels.

Les jeunes du département attirent l’attention du Président Macky SALL sur le caractère non consensuel des investitures de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, d’une part, et d’autre part leur non implication sur les listes des investis.

Face à l’impossibilité d’avoir une liste où les membres de la plateforme se sentiraient concerner nous, jeunes de ladite plateforme, n’excluons pas le boycott massif des listes de BBY aux prochaines élections législatives.

Nous dénonçons fermement cette situation de juge et partie et demandons au Président de notre coalition de tirer les conséquences que cela impliquerait avant que l’irréparable ne se produise.

Nous n’accepterons jamais cette iniquité et nous nous donnerons les moyens politiques pour apporter une réponse adaptée. Une assemblée générale sera organisée dans ces prochains jours pour indiquer aux militants de la plateforme la conduite à tenir aux prochaines échéances législatives.

Vive la Jeunesse

Vive le Waalo

Fait à Dagana, le 14 mai 2022