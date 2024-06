Législatives en France : Le Rassemblement national arrive en tête

Le Rassemblement national est arrivé en tête du premier tour des élections législatives ce dimanche 30 juin, avec 34,2% des voix, cinq points devant le Nouveau Front populaire (29,1%). Le camp présidentiel se place en troisième position à 21,5%.

Les dirigeants de gauche appelle au retrait de leurs candidats arrivés en troisième position dans les circonscriptions où le Rassemblement national est arrivé en tête. Le Premier ministre Gabriel Attal appelle quant à lui les candidats Ensemble arrivés troisièmes à se retirer en faveur d’un candidat « qui défend les valeurs de la République ».

Ce premier tour a été marqué par un taux de participation en forte hausse par rapport aux dernières législatives de 2022. A 17h, il était à 59,39% en France métropolitaine, soit 20 points qu’il y a deux ans à la même heure, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L’élection se déroule parallèlement dans 577 circonscriptions. Les deux candidats arrivés en tête au premier tour sont qualifiés pour le second. Il est possible que trois, voire quatre candidats accèdent au second tour en fonction des scores et de la participation. Il faut qu’un groupe politique décroche 289 sièges pour obtenir la majorité absolue, précise RFI.