Législatives : Macky affronte son frère cadet et défie son ancien PM

Si la politique était synonyme de honte, Macky Sall en serait sûrement couvert. Il vient de poser un acte politique qui défie toute logique. Après avoir quitté honteusement le Sénégal il y a de cela 6 mois, le voila sui revient avec des armes pour briguer le suffrage des Sénégalais qui l’ont rejeté à 54%. Macky Sall dont le retour est annoncé au Sénégal dans les prochains jours pour battre campagne pour les Législatives en tant que tête de liste proportionnel, va affronter son frère cadet Aliou Sall, son ancien Pm et plusieurs de ses anciens compagnons comme Cheikh Oumar Anne, Victorine Anquediche Ndeye et son ami et conseiller Madiambal Diagne.

Macky Sall revient au Sénégal. Après 6 mois passés hors du Sénégal, Macky Sall revient pour briguer le suffrage des Sénégalais lors des Législatives anticipées du 17 novembre 2024. Il vient pour l’ouverture de la campagne électorale qui débute le 27 octobre prochain et se termine le 15 novembre. Et selon un communiqué Macky Sall a démissionné de son poste d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P) pour venir au Sénégal. Et il va devoir affronter sur le terrain de campagne, son frère cadet, Aliou Sall qui figure sur une autre liste.

Macky sur la liste proportionnel de Takku Wallu Sénégal (PDS, APR, REWMI, BOKK GIS GIS) va combattre son frère cadet Aliou Sall qui dirige la liste d’une autre coalition dénommée Jamm Ak Njariñ. Aliou Sall va se battre dans le département de Guédiawaye dont il a été le maire de 2014 à 2022. Dans cette commune, toutes les listes vont s’affronter. Aliou Sall va se battre contre la liste de Pastef dirigé par Rama Bodian et aussi contre la liste de Takku Wallu de son frère aîné. Mais Aliou Sall et Néné Fatouma Tall sont les favoris du scrutin de Guédiawaye qui doit donner deux députés.

Macky Sall est la tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal qui regroupe les ennemis d’hier. l’ancien président est sur une liste où figure des responsables du PDS et d’autres responsables libéraux. Et il va affronter son ancien Premier ministre qui, lui aussi, est tête de liste proportionnelle de la coalition Jamm Ak Njariñ. Ce sera le premier grand combat entre Macky Sall et Amadou Ba. Ce dernier a été le candidat de Macky Sall à la présidentielle et il s’est senti trahi par Macky.

Selon son entourage Macky Sall a bloqué les moyens de campagne de son candidat. Et selon d’autres sources, Macky aurait financé ses adversaires. Et Macky Sall dans l’arène politique devra affronter un Amadou Ba qui veut prendre sa revanche.

Le deuxième grand combat de Macky sera contre Ousmane Sonko, le tout puissant premier ministre qui vient de lancer la reddition des comptes. Lors de sa dernière conférence de presse, le premier ministre l’a cité nommément comme un des manipulateurs des chiffres de la croissance. Il l’a accusé d’être aussi à l’origine de plusieurs scandales financiers. Laissera-t-il Macky Sall battre campagne et risquer de ne pas avoir la majorité absolue à l’Assemblée nationale ? Selon plusieurs observateurs, Ousmane Sonko mettrait des bâtons dans les roues de Macky Sall et l’empêchera de battre campagne sereinement.

Avec ce retour sur la scène politique, Macky va combattre ses anciens compagnons de lutte politique de l’Alliance Pour la République (APR) son parti mais aussi ceux de sa coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Il va affronter Cheikh Oumar Anne (ancien ministre APR), Mbaye Dione de l’AFP (homme fort de Ngoundiane et de Thiès), Bounama Sall du PS et aussi son ami et conseiller de l’ombre, Madiambal Diagne qui est sur une liste concurrente aux Législatives.

Le retour de l’ancien président a bouleversé le champ politique. C’est la première fois qu’un ancien président qui quitte à peine le pouvoir, revient pour briguer le suffrage des Sénégalais lors d’élections législatives anticipées. Le Sénégal n’a jamais connu un cas pareil. Que lui réserve les Sénégalais qui l’ont sanctionné à travers son candidat à la présidentielle ? Les Sénégalais vont-ils le plébisciter six mois après l’avoir désavoué ? Les résultats des élections du 17 novembre nous édifierons.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn