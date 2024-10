Sonko contre Macky : une guerre sans merci aux Législatives

Entre Ousmane Sonko et Macky Sall, ce n’est pas encore fini. On va vers un nouveau face-à-face entre les deux chefs de partis. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) va croiser le fer avec le patron de l’Alliance pour la République (APR). L’ancien chef d’Etat et ses soutiens veulent prendre leur revanche après la raclée à la présidentielle. Mais la nouvelle opposition est très mal partie dans cette nouvelle confrontation.

Ousmane Sonko est en avance sur l’opposition. En perpecrive des élections législatives du 17 novembre 2024, il va affronter Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal. Mais l’ancien président ne devrait pas causer de problèmes à l’actuel premier ministre. Le patriote en chef a réussi son coup de com contre Macky Sall. L’ancien leader de l’opposition radicale a réussi à peindre son vieil adversaire sous ses habits les plus sombres. « Aujourd’hui nous avons trouvé un État en ruine, les Sénégalais en sauront quelque chose dans les prochains jours », disait Ousmane Sonko.

Face à la presse, le premier ministre et son gouvernement avaient accusé le régime sortant de «carnage financier». «Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays, ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées au moins sur les trois aspects soulevés mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect. Cela montre à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n’avait rien à voir avec la réalité», avait révélé la tête de liste de Pastef.

Avec de telles révélations, Macky Sall ne peut pas battre campagne sans se heurter à la résistance des jeunes. Ses adversaires ont réussi à faire croire aux sénégalais qu’il est la cause de tous leurs maux. Et faut dire que la stratégie semble fonctionner. Les sénégalais pardonnent tout à Sonko et Cie sous prétexte que c’est le régime sortant qui est le seul responsable de la situation actuelle du pays. Ce parti a déployé tous les moyens pour noircir le bilan de Macky. Une stratégie qui marche face à l’APR (Alliance Pour la République) incapable de s’affirmer devant les patriotes.

Ousmane Sonko et Cie vont enclencher des poursuites contre toute personne mêlée à ce carnage financier. Mais ce n’est pas le seul atout de Pastef. Le premier ministre part favori à ces élections. Tous les sondages lui donnent la victoire. Les 110 sièges sont déjà acquis par le parti au pouvoir. Si ce parti a autant confiance en lui, c’est à cause du score obtenu à la dernière élection. Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu au premier tour par 54% des sénégalais. Avec le soutien de la coalition Diomaye, Sonko dispose d’un électorat pour battre l’opposition.

Tête de liste de Pastef, Ousmane Sonko va faire face à Macky Sall qui a démissionné de son poste au 4P. Mais cette fois-ci, les rôles vont être inversés. Macky n’est plus ce génie politique qu’il était auparavant. Il ne dispose plus de la force de Benno Bokk Yakaar. Beaucoup ont jeté l’éponge. Pendant ce temps, le leader de Pastef va aux élections avec toute la puissance du pouvoir (moyens humains et financiers). Sans aucun allié de taille, le prédécesseur de Diomaye à la présidence de la République devra compter sur une intercoalition avec son ennemi d’hier pour espérer avoir une chance.

Après avoir perdu le pouvoir, Macky Sall joue sa crédibilité politique. En acceptant d’être dans la course à la députation, l’ancien président devra montrer qu’il reste cette bête politique. Une situation très difficile depuis que Pastef a enrôlé une bonne partie des sénégalais dans son projet. Pour ne rien arranger, Amadou Ba a décimé Benno Bokk Yakaar. L’ancien premier ministre a récupéré des membres du Parti Socialiste (PS), de l’Alliance des Forces du Progrès (AFP), en plus de nombreux partis et mouvements politiques de cette coalition.

