Les entourloupes de Macky…Il nargue Sonko, épate Takku Wallu et trompe la presse

Macky Sall est un politicien hors pair. Il a battu le maître politique Abdoulaye Wade sur son terrain en 2012 au second tour. Il a dirigé le Sénégal de main de maître pendant 12 ans pendant lesquels il a réduit son opposition à sa plus simple expression. Et aujourd’hui, hors du pouvoir et hors du pays, il continue encore de tirer les ficelles. Dans une ultime stratégie de com’, Macky Sall a réussi trois opérations politique en un seul geste. Il a nargué Ousmane Sonko avec sa reddition des comptes, roulé dans la farine la coalition Takku Wallu et trompé toute la presse Sénégalaise…Un manipulateur hors pair.

Avec Macky Sall, il faut s’attendre à tout. Il est capable à lui tout seul de remuer un pays et le mettre sens dessus dessous puis s’en tirer à bon compte. Il a failli prolonger son mandat n’eut été la vigilance du Conseil Constitutionnel. Il a fait libérer le millier de prisonniers politiques qu’il a lui-même fait emprisonner. Il a mis les bâtons dans les roues de son candidat à la présidentielle puis négocier sa sortie du pays avec l’avion présidentielle. Et six mois après, il se signale avec une opération de com qui bouleverse l’espace politique politico-médiatique du Sénégal.

Macky Sall aurait pu enseigner la communication politique dans les écoles de sciences politiques. Macky Sall vient d’utiliser une stratégie de communication pour promouvoir ses positions politiques. Loin du Sénégal, il utilise les canaux de son parti l’APR et de sa coalition Benno Bokk Yaakaar pour communiquer. Et à travers ces canaux il trouble le champ politique par sa candidature au Législatives et pas à n’importe quelle position. Il ajoute qu’il est tête de liste de la grande coalition Takku Walllu Sénégal. Il affole tous les compteurs avec cette communication. Et même son camp s’emballe.

Macky Sall roule Takku Wallu Sénégal dans la farine. Avec cette décision d’être tête de liste aux législatives, il fait du Wade à 100%. Le vieux renard politique, Abdoulaye Politique a toujours été la tête de liste du Parti Démocratique aux législatives jusqu’en 2017. Il a toujours été élu député mais n’a jamais siégé à l’Assemblée nationale. Macky fait croire qu’il sera là pour battre campagne avec eux sur le terrain. Mais lui-même sait qu’il ment parce qu’il ne foulera pas le sol sénégalais tant que Sonko est premier ministre. Macky sera élu député parce que tête de liste nationale mais il n’entrera jamais dans l’hémicycle. Il sera remplacé par un suppléant.

Une autre conséquence de sa communication, c’est que Macky Sall nargue Sonko. Le premier ministre vient de lancer la reddition des comptes. Il a cité nommément ceux qui vont comparaître devant le pool judiciaire et financier. Macky Sall, Amadou Ba, Mamadou Moustapha Ba et Abdoulaye Daouda Diallo ont été accusés par Sonko d’avoir falsifié des chiffres. Et Macky Sall fait savoir à sa coalition qu’il vient pour battre campagne. Le président de l’APR cherche à défier indirectement le Premier ministre. Une manière de dire « même pas peur »…Mais en son âme et conscience, Macky Sall sait que son retour est une farce.

Pour mieux détourner l’attention des Sénégalais Macky Sall trompe la presse. Il sort un communiqué à travers lequel il fait savoir que c’est pour les Législatives qu’il démissionne de son poste des 4P : « Macky Sall vient de démissionner de son poste d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P). Selon les raisons avancées par l’ancien président de la République du Sénégal, il est tête de liste de l’alliance Takku Wallu Sénégal pour les élections législatives anticipées qui auront lieu le 17 novembre prochain. Et que ce poste, dit-il, est incompatible avec ses fonctions d’envoyé spécial du 4P » selon la presse du weekend.

Le show de Macky Sall avec les 4P, c’est seulement pour impressionner ses partisans et narguer Sonko. Macky pense qu’avec l’annonce de son retour, il pourrait influencer l’électorat. Macky se croit encore populaire. Abdou Mbow et Thérèse Faye, ses chargés de propagande, lui ont fait croire qu’il est le messie d’un Sénégal « piétiné » par Sonko. Un mensonge qui donne des ailes à Macky Sall et l’envie de retourner au Sénégal. Mais le vent pourrait tourner en sa faveur si dès son retour Sonko, Sonko le « jette » en prison. Alors les Sénégalais vont se retourner contre Sonko et le sanctionner.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn