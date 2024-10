L’APR veut se venger de Sonko…Macky gonflé à bloc

L’Alliance pour la République (APR) manœuvre en perspective des élections législatives. L’ancien parti au pouvoir veut prendre sa revanche sur le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de Ousmane Sonko. Après la raclée à la présidentielle, Abdou Mbow et Cie veulent une remontada. Mais ils ont pris une voie qui risque de causer de nombreux problèmes à leur mentor. Si Macky Sall suit la voie tracée par ses partisans, il court tout droit à sa perte.

L’intercoalition Takku Wallu a pris un très mauvais départ pour les élections législatives du 17 novembre 2024. L’APR, le PDS, Rewmi et Bokk Gis Gis, réunis dans une seule coalition, ont choisi leur tête de liste pour faire face à Ousmane Sonko et son parti. A la surprise générale, c’est Macky Sall qui est désigné comme tête de liste nationale. Mais il est incertain que l’ancien chef de l’État revienne au Sénégal pour mener campagne. Cette désignation n’est rien d’autre qu’une manière pour l’APR d’insuffler un nouvel élan au sein des militants qui commencent à abandonner le navire depuis la défaite à la présidentielle.

Ainsi, le Sénégal s’achemine vers une nouvelle confrontation entre les deux principaux acteurs politiques. L’ancien président et l’actuel premier ministre pourraient encore se retrouver sur un même ring. Mais pour cela, il faudrait que leurs déclarations de candidatures soient jugées recevables par la Direction générale des élections (DGE). Ainsi, Macky et ses hommes pourront se venger de Ousmane Sonko qui a réussi à faire élire son ancien numéro 2. Et de Amadou Ba qui a préféré une «Nouvelle Responsabilité».

Pour y arriver, les hommes de Macky Sall n’ont pas hésité à pactiser leur ennemi. L’APR a préféré faire front commun avec ses anciens adversaires. C’est ainsi que le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l’Alliance pour la République ont formé une grande coalition politique. Une alliance jugée contre nature qui veut renverser la grande machine politique de Pastef. Ousmane Sonko et ses camarades ont eu le soutien de la majorité des partis qui ont formé la coalition gagnante, Diomaye Président. Un premier bon point pour le parti au pouvoir.

En acceptant d’être la tête de liste de Takku Wallu, Macky n’est-il pas en train de faire baisser sa crédibilité ? Depuis douze (12) ans, il a été le président de la République. Son candidat battu, il a quitté précipitamment le pays. L’ancien chef de l’Etat est, ensuite, devenu le coursier de Emmanuel Macron. Ce, à travers le comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P). Poste qu’il devrait quitter le 09 octobre pour, dit-il, «éviter tout risque d’incompatibilité et de conflit d’intérêt» après qu’il ait été choisi tête de liste. Ainsi, l’APR veut faire passer Macky Sall de président respecté à simple député.

Pour un leader qui côtoie de grands noms dans ses nouvelles fonctions, Macky pouvait vraiment se passer d’une telle bataille. Mais l’APR ne pouvait agir autrement. Ce qui reste de ce parti ne peut pas suivre la marche imposée par Ousmane Sonko. « Choisir Macky Sall comme tête de liste est une véritable descente aux enfers », selon Yankhoba Diémé de Pastef. Qui prédit le même scénario que lors de l’élection présidentielle qui s’est terminée par l’élection au premier tour du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Macky et ses partisans filent tout droit vers une défaite. Et l’APR entraînera Karim Wade dans sa chute.

Les élections législatives pourraient permettre à l’APR de prendre sa revanche. On s’achemine ainsi vers un remake du combat entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Mais les gens du système risquent d’être définitivement enterrés. La grande coalition Takku Wallu risque d’essuyer une défaite qui va entraîner sa fin. En gagnant les législatives, Pastef enverra les dinosaures politiques à la retraite. Et Macky perdra des plumes car les patriotes cherchent les voies et moyens pour l’envoyer en prison. Chose qui pourrait se faire s’il s’entête à suivre ses partisans incapables de s’opposer à Sonko.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn