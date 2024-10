Macky Sall, tête de liste…le suicide politique et la vérité sur sa démission des 4P

Les résultats de l’élection présidentielle auraient dû servir de leçon à l’APR de Macky Sall. Que nenni ! Les fidèles à Macky Sall ont fermé les yeux et les oreilles pour ne pas écouter les signaux que les Sénégalais leur ont fait parvenir lors de la présidentielle. Ils refont les mêmes erreurs que par le passé. Et cette fois-ci, on peut parler de suicide collectif d’une formation politique. Un parti déjà vomi, affaibli par des démissions, choisit comme tête de liste aux législatives, leur leader rejeté par la majorité des Sénégalais. Un mauvais casting de l’APR et de la coalition Takku Wallu Sénégal…

On ne change pas une équipe qui gagne. Mais à l’APR, c’est le contraire. On ne change pas une équipe qui perd. Macky Sall a perdu à la dernière élection présidentielle en affaiblissant son propre candidat au détriment de l’opposition. Macky Sall a tout fait pour faire perdre son candidat et le revoilà de retour sur le champ politique pour briguer le suffrage des Sénégalais lors des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. L’ancien président de la république veut devenir député et il se donne les chances en se positionnant tête de liste de sa coalition.

Macky Sall occupe effectivement la tête de liste de la coalition Takku Wallu qui regroupe l’ensemble des partis libéraux issus des flancs du PDS parmi lesquels ont peut citer, l’APR, Rewmi, Bokk Gis Gis et le PDS d’Abdoulaye Wade. Et l’ancien président Macky Sall qui est parti du Sénégal comme un fugitif après la défaite de son candidat, s’est placé en tête de liste nationale de la coalition Takku Wallu. Et il s’y est mis avec les visages des personnes vomies par les populations. Comment vouloir gagner les législatives avec des Farba Ngom, Thérèse Faye et Amadou Mame Diop sur la même liste. Cela entraîne des frustrations.

A l’APR, en sus des militants qui ne voulaient pas d’une coalition avec le parti démocratique Sénégalais qu’ils considèrent comme un parti déjà mort de par les pratiques malsaines de Karim Wade, plusieurs responsables sont déçus des investitures. Des responsables balèzes comme Me Oumar Youm ne figurent pas sur la liste nationale tandis que de Abdou Mbow qui a toujours été battu à Thiès y figure à la 9ème position. Et ce qui fait le plus mal, c’est que Macky n’a mis que ses proches sur la liste nationale et demandé aux autres d’aller se battre dans les départements. Les frustrations ont entrainé des démissions.

Après les démissions d’Aliou Sall frère de l’ancien président, d’Antou Sambou et d’Ismaila A. Guisse, tous deux membres fondateurs de l’APR, c’est au tour d’Alpha Samb, maire de Nguéniène de jeter l’éponge : « Je suis vraiment désolé de l’attitude de ma formation politique… Compte tenu de ma posture, vu la manière dont les investitures ont été faites dans mon département, je suis au regret de ne pas battre campagne. Et d’ailleurs, je gèle mes activités dans l’APR. Je pense que me placer suppléant derrière certaines personnes reste un manque de considération… ». Avec ces vagues de démissions, l’APR se vide et malgré tout cela, il positionne Macky comme tête de liste de leur coalition.

La sanction des Sénégalais à l’encontre de Macky Sall à la présidentielle de mars 2024 est encore perceptible. Les Sénégalais continuent chaque jour de découvrir les scandales laissés par le régime de Macky Sall. Et chaque jour les Sénégalais haïssent davantage l’ancien chef de l’Etat qui n’a plus de place dans leur cœur. Et sans tirer les conséquences de la défaite de mars, l’APR envoie Macky à la potence en faisant de lui la tête liste. Macky Sall s’est payé la tête de sa formation politique car il ne battra pas campagne au Sénégal.

Macky Sall ne rentrera pas au Sénégal pour battre campagne. Il sait qu’il risque de passer devant une haute Cour de justice s’il pose ses pieds à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass. Il est condamné comme Karim Wade à faire la politique in absentia. Et Macky Sall devra compter sur les listes départementales de la coalition Takku Wallu et de l’APR pour espérer être député. Ceux qui croient que Macky Sall va rentrer au Sénégal pour les élections se trompent.

Macky Sall pourra changer d’adresse et voter au Maroc comme un Sénégalais de l’extérieur. Et il faut révéler aux Sénégalais que Macky Sall n’a pas démissionné des 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la planète) pour se consacrer aux Législatives mais plutôt pour se concentrer sur son nouveau poste de président du Centre mondial sur l’adaptation aux changements climatiques en anglais Global Center on Adaptation (GCA), une fonction qui le rapproche des Nations Unies.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn