le grand défi de Sonko et Diomaye…La rupture systémique

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont une lourde responsabilité. Les sénégalais ont beaucoup misé sur Président et son Premier ministre. Sonko, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a une lourde responsabilité. Pour ce mandat, le parti au pouvoir n’a pas droit à l’échec. Si le duo échoue à cette mission, il peut s’attendre à avoir une gouvernance très difficile.

Le mandat du président Bassirou Diomaye Faye devait marquer la rupture. Malheureusement, les six (6) premiers mois du chef de l’Etat divisent les sénégalais. Si certains croient aux changements prônés, d’autres sont d’avis que ce régime ne fera pas mieux que leurs prédécesseurs. Quoi qu’il en soit, le duo a une lourde mission. Les sénégalais ont misé sur eux pour une rupture systémique. Mais les dernières arrestations sont une tache noire pour leur bilan. Des hommes politiques, des journalistes et personnalités publiques sont envoyés en prison pour des broutilles. Des arrestations qui font réagir.

Pour la stabilité du pays, le nouveau régime ne devrait pas se lancer dans l’autoritarisme. Le second mandat de Macky Sall a été marqué par de nombreuses arrestations pour des délits d’opinion. Sous Macky, Ousmane Sonko et ses partisans ont payé un lourd tribut pour leur engagement politique. On parle de plus de mille personnes envoyées en prison pour des délits divers. Ces hommes et femmes doivent leur salut à la loi d’amnistie votée par le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la Présidence. Une loi qui, faut le rappeler, est très contestée.

Lorsqu’il était chef de l’opposition radicale, Ousmane Sonko a toujours dénoncé les dérives autoritaires de Macky Sall. « On devra tous se mobiliser pour faire face à Macky Sall et ses plans. Si vous le faites, je peux vous promettre que le Sénégal a tout pour se développer sauf … un bon dirigeant », avait déclaré le leader de Pastef lors de son Nemekou Tour à Mont Rolland.

Loin de s’en arrêter là, l’actuel premier ministre s’en était aussi pris à son éternel adversaire depuis Ziguinchor. « Cet apprenti dictateur qui n’a pas l’esprit tranquille, sait pertinemment que, dans 10 mois, si Ousmane Sonko est candidat, à part la volonté divine, rien ne peut l’empêcher de devenir le 5e président de la République du Sénégal », disait-il.

Opposant, Ousmane Sonko a toujours dénoncé l’utilisation à outrance de l’article 80, qu’il qualifiait « d’hérésie juridique ». Sous Macky, Sonko voyait cet article comme une manière réduire au silence les voix dissidentes de l’opposition. Et pourtant, c’est pour un délit assez similaire que l’ancien commissaire de Police, Cheikhna Keita, a été envoyé en prison.

Le commissaire Kéita, ancien patron de division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) est placé sous mandat de dépôt suite à des commentaires sur une supposée bagarre entre le président de la République et le Premier ministre au palais présidentiel. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et offense au chef de l’Etat. Un délit que Pastef a combattu dans le passé.

Si aujourd’hui les patriotes veulent justifier ces arrestations au nom de l’Etat de droit, ils trahissent leur serment envers le peuple sénégalais. Beaucoup de membres de la société civile et des acteurs politiques pensent que le duo Sonko-Diomaye est en train de suivre la voie tracée par Macky Sall. Un piège dans lequel le chef de l’Etat et son premier ministre ne devraient pas tomber. Tout dirigeant qui tente de museler son peuple, finit par le payer cher. Avec plus de mille prisonniers au compteur, Macky Sall n’a pas empêché les jeunes de mener leur révolution.

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye doivent éviter le syndrome Macky Sall. Ce nouveau régime est arrivé au pouvoir par la force de la rue. Alors, les patriotes au sommet ne devraient pas tenter de bâillonner les sénégalais. Cette erreur pourrait leur être fatale. Cette jeunesse sait comment se faire entendre même s’ils sont privés de parole. Alors, il ne faudrait pas tenter le diable. Le président et son premier ministre doivent relever le grand défi de la bonne gouvernance…sous tous ses angles !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn