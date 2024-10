Sonko perd des points…Mais reste favori aux Législatives 2024

Ousmane Sonko est une véritable machine de guerre politique. Il sait comment emballer la jeunesse acquise à sa cause. Et cette jeunesse, majoritaire sur les listes électorales, a été un peu secouée par les derniers évènements politiques au point d’écorner la popularité du leader de Pastef, tête de liste nationales aux législatives. Ousmane Sonko a vacillé mais il n’est pas tombé. Sa côte de popularité a pris un sacré coup et il a perdu des points auprès de l’opinion publique. Mais il reste toujours populaire et part largement favori aux législatives face à une opposition hésitante et discordante.

L’ancien président de la République, Macky Sall, a créé en 10 ans un monstre qui a mis fin à son régime. Macky Sall a tellement persécuté Ousmane Sonko que ce dernier est devenu un martyr aux yeux des populations et un héros pour la jeunesse. Son discours éveillait l’espoir chez les jeunes qui ont massivement voté pour son candidat. Aujourd’hui, nommé premier ministre par le président qu’il a fait élire au 1er tour, Ousmane Sonko fait les mêmes erreurs que l’ancien président. Son image est écornée à 40 jours des Législatives.

Le premier couac de Sonko au pouvoir est le PROJET dont il a vanté les bienfaits pour la société sénégalaise. L’inexistence de ce PROJET a mis Sonko au banc des accusés. Le leader charismatique du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a été malmené dans l’opinion publique pour avoir vendu un PROJET virtuel à cette jeunesse qui y croyait dur comme fer. Pour ces jeunes, le PROJET allait changer leur vie. Sonko leur a vendu un rêve et c’est la VAR qui va enfoncer le clou.

Video Assistant Referees (VAR) ou l’assistance vidéo à l’arbitrage est un processus utilisé par les Sénégalais pour revenir sur les vidéos antérieures d’un évènement pour confondre les propos contraires des personnalités. Et les promesses de Sonko sont passées par la VAR. Tous les propos de l’opposant Sonko sont décryptés au peigne fin pour lui rappeler ses promesses. IL avait promis la suppression des fonds politiques et les appels à candidatures pour les postes de DG et autres. La VAR a confondu Sonko et cette situation a égratigné sa côte de popularité.

Il y aussi les arrestations de certaines personnalités politiques et journalistes qui ont fortement secouée les patriotes. Les souteneurs de Pastef étaient divisés face aux décisions du premier ministre. Les arrestations des journalistes Cheikh Yérim Seck et Kader Dia et Bougane Gueye Dany directeur de DMEDIA, ont jeté le discrédit sur la gouvernance de Sonko et Diomaye. Mais c’est Ousmane Sonko qui était principalement accusé parce que les critiques qui ont été à l’origine des arrestations des journalistes lui étaient destinées.

Un autre fait qui a écorné l’image du premier ministre est l’interdiction de sortie du territoire Sénégalais imposée à plusieurs personnalités et cela sans notification et souvent sans raison. La dernière en date est le refus de laisser voyager le journaliste Madiambal Diagne à qui on reproche de détenir un passeport diplomatique qu’il n’a jamais possédé. Le journaliste a partagé l’information sur les réseaux sociaux et cette situation a sérieusement porté un coup à la personnalité du premier ministre dont la démarche est perçue comme une revanche sur les anciens dignitaires et certains journalistes.

Malgré tous ces faits et toutes ces critiques, Ousmane Sonko reste populaire auprès des jeunes. Lors des auditions de Bougane et de Cheikh Yérim Seck, sur les réseaux sociaux, les partisans de Sonko soutenaient les actions de leur leader et accusaient les journalistes d’avoir diffusé de fausses nouvelles dans le but de nuire à la personnalité du Premier ministre. Selon plusieurs observateurs de la scène politique, Ousmane Sonko reste très populaire auprès des couches défavorisées qui considèrent ces arrestations et interdictions de sortie comme des mesures allant dans le sens de la reddition des comptes. Et selon ces analystes, Sonko est toujours le favori des élections Législatives.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn