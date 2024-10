C’est fini entre Pastef et Y’en a marre…les patriotes n’aiment pas les critiques

Les liens qui unissaient le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) à Y’en a marre sont rompus. Voilà deux alliés qui se regardent, désormais, en chiens de faïence. Allergiques aux critiques, les patriotes n’ont pas aimé la sortie de Thiat et Cie. Une guerre qui n’augure rien de bon pour le jeune régime. Les partisans de Ousmane Sonko viennent d’accroître la liste de leurs adversaires à la veille des élections législatives du 17 novembre 2024.

La dernière sortie de Y’en a marre fait des dégâts à Pastef. Jeudi dernier, le mouvement a fait face à la presse pour dénoncer les dérives du gouvernement actuel. Ils ont d’abord ciblé le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine avec ses récentes interdictions de manifestations. Pour le groupe, ces actions sont en contradiction avec les principes démocratiques. Thiat s’est indigné du maintien de l’Arrêté Ousmane Ngom. Les Y’en a marristes ont aussi dénoncé les arrestations de politiciens et de journalistes. Le cas du commissaire Keita a été particulièrement mis en avant.

Des critiques qui n’ont pas plu aux patriotes. Pastef a oublié tout ce que Y’en a marre a représenté dans leur lutte pour l’accession au pouvoir. En mars 2021, Ousmane Sonko avait même fait le déplacement au siège de ce mouvement. Mais faut dire que les patriotes ont tiré un trait sur tout cela. Sur Facebook, Abass Fall a tiré sur la bande à Thiat sans les citer. «Des zombies apparaissent comme par enchantement pour nous chanter du réchauffé, genre nous n’allons pas permettre à ce gouvernement ce que nous n’avions pas permis à Wade et à Macky. Oui, mais ce pays a changé et les menaces et autres chantages ne passeront pas », a lancé le député de Pastef.

Un message un peu plus clair qui a fait réagir un membre de Y’en a marre. «En vous lisant, je me suis posé la question à savoir si c’est vraiment vous Abbas Fall, le même que nous respections dans le cadre de plusieurs plateformes de luttes ou nous étions ensemble pour combattre des choses moins catastrophiques que d’alerter pour empêcher que les germes de la clochardisation de la justice, semée par votre régime en 06 mois seulement, fleurissent», a réagi Samba Loum. Le secrétaire général de Y’en a marre n’a pas manqué de dénoncer la déloyauté du membre de Pastef.

Cette sortie de Y’en a marre a eu l’effet d’une bombe. A voir les réactions sur les réseaux sociaux, on sent nettement que les patriotes ont été touchés dans leur chair. Tout le monde parle pour tenter de noyer les dures vérités des camarades de Kilifeu, devenu un fervent défenseur du PROJET depuis sa nomination. «La sortie des frères Y’en a marristes montre qu’ils se préoccupent plus de leur repositionnement par rapport aux autres mouvements sociaux que par la défense de la vérité et des principes», a laissé entendre Alioune Badara Mboup. Et pourtant le mouvement n’a fait que leur rappeler leur combat d’hier.

Le véritable problème de Pastef c’est leur allergie à la critique. Les partisans de Ousmane Sonko ne veulent aucunement être contredits. Ils veulent que tous les sénégalais regardent dans la même direction que leur leader. Toute personne qui prendrait un chemin opposé au PROS (Président Ousmane Sonko) est de facto mis sur leur liste d’ennemis à abattre. C’est ce qui fait de Pastef le parti qui a plus d’adversaires. Au lieu de tirer les bons points des critiques, les patriotes en font un argument de combat.

Cet orgueil a perdu tout homme politique qui l’a adopté. Et Pastef ne fera pas exception à la règle. Des hommes et femmes qui gravitent autour du président et du premier ministre doivent apprendre à dilater leur poitrine. Ils ne sont pas les seuls à s’être battus pour l’avènement de cette nouvelle ère. A un moment donné, il faudra faire descendre ces patriotes de leur petit nuage. Les sénégalais n’en ont cure de la manière dont il gère leur parti. Mais personne ne peut interdire à un sénégalais de donner son avis sur la gestion de la cité.

Faire de Y’en a marre un ennemi n’arrange pas Pastef. Ce parti a tellement de problèmes à régler qu’il gagnerait à faire focus sur l’essentiel. Le nouveau régime sera surveillé, sa gestion passée à la loupe et les leaders qui l’incarnent vont subir les mêmes critiques qu’ils faisaient autrefois. En attendant d’en arriver là, que Pastef médite sur les mots de Henry James : «on est orgueilleux quand on a quelque chose à perdre et humble quand on a quelque chose à gagner.»

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn