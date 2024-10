Analyse du Dr Khadim Bamba Diagne ne fait plus autorité (Par Nasire Ndome)

On a suivi la dernière émission de FARAM FACCE de l’excellent journaliste pape Ngagne NDIAYE avec son invité Cheikh Bamba Diagne. Dans cette émission, on a constaté un retournement de veste de ce dernier, connu comme un brillant intellectuel et un économiste respecté qui fait autorité dans son domaine. Il est respecté par ses analyses objectives , courageuses , pertinentes reflétant souvent la réalité politique et sociale du Sénégal, réputé d’être un homme libre et un intellectuel structuré dans ses analyses et opinions. Malheureusement, sa derniere sortie a montré un autre visage du Dr Diagne.

Nommé récemment Secrétaire Permanent du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ, , l’analyste politique et économiste a changé son objectivité vers une subjectivité tendancieuse et indigne d’un intellectuel de son rang. Lors de son émission , il a été plus qu’un militant pastefien qu’un analyste libre et ayant le courage de ses idées. Il a perdu ses principes d’hier et sa pertinence à cause de son allégeance à PASTEF, très visible dans son vocabulaire et de ses points de vue sur les questions d’actualité. C’est très regrettable quand des intellectuels s’abaissent à ce niveau devant des politiques pour conserver des privilèges et de la notoriété publique.

Au fait , un intellectuel se doit d’être indépendant des influences politiques. Il conserve son autonomie pour être capable de formuler des critiques impartiales et des réflexions libres de toute pression. Egalement , Il essaie de promouvoir des idées qui transcendent les intérêts personnels ou nationaux pour le bien commun.

Au cours de l’émission, on a remarqué sa gêne sur certaines questions d’actualité et de liberté dont il a été un véritable défenseur. ll a avalé toutes les reproches qu’il avait vomis sous le magistère de Macky Sall. Son titre de politicien encagoulé a pris le dessus sur son titre d’universitaire dont l’objectivité est un marqueur indélébile. Dans ses analyses, Ousmane est un génie politique et a toujours raison. Ce sont ces genres d’intellectuels qui ont fait perdre beaucoup de dirigeants africains en fomentant aux dirigeants des qualités dont ils sont loin d’avoir en réalité. Un intellectuel partisan qui porte une chemise de libre- d’esprit est capable de faire plus mal qu’un dictateur sanguinaire. Il banalise des dangers et aggrave l’exercice des droits fondamentaux de démocratie et des libertés.

il est bon de rappeler au docteur cheikh bamba Diagne qu’il peut descendre dans l’arène politique comme les autres universitaires en prenant une carte du parti pastef , mais pas de se cacher derrière son titre d’universitaire pour leurrer des sénégalais. La politique est noble. On peut pas vouloir quelque chose et son contraire, aimer le beurre des politiciens et refuser de prendre leur carte. Il faut être raisonnable.

Nasire NDOME,

Président du mouvement JENGU JUBANTI