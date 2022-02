L’Eglise exige des excuses publiques à Serigne Lamine Sall

Le Conseil National du Laïcat (CNL) et l’Église catholique du Sénégal fustigent avec la dernière énergie les propos tenus par Imam Serigne Lamine Sall à l’émission « Dinné ak Diamono » sur Walfadjri, à l’encontre de la communauté catholique du Sénégal. « Sous toutes réserves de l’appréciation que vous pourrez en déduire, nous portons, à votre connaissance, l’exposé des faits et actes. Le Sieur SALL, dans ses propos, a assimilé notre religion à la franc-maçonnerie, et a tenu des propos blasphématoires sur notre foi. Il s’est purement et simplement attaqué aux fondements de notre croyance »,renseigne leur communiqué.

Des propos « d’une rare violence agressive à l’endroit de notre communauté », pestent-ils. La même source d’informer qu’il leur « a fallu beaucoup d’entregents pour calmer les fidèles chrétiens qui sont en train de s’organiser pour une riposte à la mesure de l’insulte ». Le CNL et l’Eglise estiment que les « propos sont d’une rare gravité et l’amalgame sans fondement ». Ainsi, interpellent-ils tous, musulmans comme chrétiens, en ce sens qu’ils peuvent contribuer à saper notre cohésion nationale. Mieux, « l’Église interpelle donc le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et exige des excuses publiques de la part de l’Imam Serigne Lamine Sall, à la hauteur des offenses qu’il a portées à la communauté catholique ».

Le communiqué de renseigner que les mêmes reproches sont aussi adressés à la télévision Walfadrji qui, selon l’Eglise « a servi de support pour véhiculer ce message méprisant ainsi qu’à l’animateur du jour qui n’a pas daigné rappeler à l’ordre son invité, pour lui signifier qu’il était en train de porter atteinte à la religion d’autrui ».

S’adressant au président de la République Macky Sall, le Cnl et l’Eglise lui rappellent que : « De tels dérapages, peuvent très vite, installer notre cher pays dans une situation d’instabilité ». Et pour éviter d’en arriver à cet extrême, avancent-ils, « nous faisons confiance à la clairvoyance de autorité afin de faire respecter les règles de pluralisme, d’éthique et de déontologie, attributions qui sont la raison d’être du Conseil que vous dirigez ».

Ils tiennent à souligner que « la communauté catholique n’a fait de tort à personne, ne se prononce pas sur le fondement de la foi des autres et donc, par conséquent, exige du respect mutuel et réciproque, pour une paix durable ».