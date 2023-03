L’éligibilité de Sonko coûte cher aux sénégalais…tout est à l’arrêt

Ousmane Sonko sait comment se sortir des situations les plus inconfortables. A force de trop parler, il a failli bousiller ses chances pour la présidentielle de 2024. Mais le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est sorti du piège de Mame Mbaye Niang. Le maire de Ziguinchor est condamné pour diffamation mais il garde son éligibilité. C’est-à-dire qu’il reste un sérieux adversaire pour Macky Sall. Mais ce verdict a coûté cher aux Sénégalais.

Ce jeudi 30 mars, le tribunal correctionnel de Dakar a vidé le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Le leader de Pastef, qui était absent lors de l’audience, a été condamné à une peine de deux mois avec sursis et à payer 200 Millions F CFA pour dommages-intérêts, au terme de débats particulièrement mouvementés. Ce verdict sauve le leader de l’opposition radicale pour la présidentielle de 2024.

En effet, Ousmane Sonko garde son éligibilité avec justesse. Il était à deux doigts de se faire éjecter de la course présidentielle. Mais à force de faire grand bruit, il s’est extirpé de ce joug. Mais il a causé plus de dommages aux Sénégalais qu’à Mame Mbaye Niang. Sachant qu’il ne pouvait pas échapper à une condamnation, le maire de Ziguinchor a voulu créer un soulèvement populaire. À chacune de ses sorties, il appelait les jeunes au suicide. Une situation qui a fait planer la peur dans la capitaine.

Les Sénégalais, qui redoutaient les événements de mars 2021, ont fermé boutique. Toutes les activités sont au ralenti depuis mercredi. De nombreux magasins n’ont pas ouvert par peur d’être vandalisés ou pillés. Les transports en commun étaient à l’arrêt ce jeudi. Seuls quelques bus et taxis assuraient le transport dans la capitale. Le Train Express Régional (TER) et les bus Dakar Dem Dikk étaient à l’arrêt. Ce qui a considérablement impacté les «Gorgolous» qui se sont résignés à rester à la maison.

Pour prévenir tout trouble, le gouvernement a décidé de « fermer » les écoles. Les vacances de Pâques ont été avancées. Les campus délestés de leurs étudiants. Des stations fermées et les motos interdites de circuler à Dakar. Ce qui a privé Sonko de tout soutien. Par ces bêtises, le leader de Pastef a privé les Sénégalais d’une journée de travail. Et malgré ses appels à l’insurrection, il a été condamné.

Une fois de plus, Ousmane Sonko vient de montrer aux Sénégalais qu’il n’est mû que par ses intérêts. Ousmane Sonko s’est lui-même mis dans le pétrin. A force de jouer au guerrier, il est tombé sur plus fort que lui. Mais comme à ses habitudes, le PROS (Président Ousmane Sonko) s’est rabattu sur la population. Heureusement, les jeunes ont compris son jeu. Rares sont les jeunes qui ont répondent à son appel. Les événements du 16, du 29 et du 30 mars 2023 peuvent en témoigner.

Ce procès, à lui seul, a coûté des dizaines de blessés, fait des morts, plus de 400 arrestations et plus d’une centaine de mandats de dépôts, des familles brisées, des espoirs emprisonnés, une traque sans fin qui se poursuit. Toute personne ayant des pensées insurrectionnelles est traquée et mise en prison. Des mères de familles ont abandonné leur travail pour veiller sur leurs enfants dans les liens de la détention. Des élèves envoyés en prison vont rater les examens de fin de semestre. Voilà en quoi Sonko a réduit les Sénégalais.

Désormais, Ousmane Sonko est condamné à faire une politique saine. Le leader de Pastef n’a plus de prétexte pour lancer une révolution. En gardant ses droits civiques, il n’a plus d’alibi pour accuser l’Etat de vouloir l’écarter. S’il s’entête à vouloir combattre Macky dans la rue, il sera seul. Et rien, ni personne ne pourra empêcher le patriote en chef d’être envoyé en prison pour appel à l’insurrection…

En définitive, le procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko a accouché d’une souris. Le leader de Pastef continue d’être une épine sur le pied de Macky Sall. Mais Sonko n’a pas à jubiler. Ce procès a montré que les jeunes lui ont complètement tourné le dos. Il n’a pas plus d’excuses pour pousser cette jeunesse qui le suit à la mort. Désormais, les Sénégalais vont savoir quel genre de président sera Sonko…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru