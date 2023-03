La honte sur Sonko…toujours éligible, il étouffe « sa » violence

Macky Sall a eu Ousmane Sonko…Il a préparé le terrain pour l’anéantir. Et le bouillant leader de Pastef n’a rien vu venir. Macky Sall a préparé le terrain avant d’entamer le processus qui va achever politiquement Ousmane Sonko. Il suffit de voir le déroulé des évènements pour comprendre que Macky Sall s’est longuement préparé avant de passer à l’acte. Ousmane Sonko ne se relèvera pas de sitôt de cette aventure qui risque de lui faire perdre l’élection en 2024. Comment l’opposant Ousmane Sonko s’est fait avoir, lui qui pensait qu’il était le plus intelligent de l’arène politique…

Il avait la trouille hier, en ne se déplaçant pas au tribunal, brandissant par l’intermédiaire de ses avocats une Incapacité temporaire de travail (ITT) qui a d’ailleurs été rejetée par le Président du tribunal. Ce qui a privé ses avocats de parole lors du déroulement du procès, et il a finalement été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions FCFA de dommages et intérêts à verser au ministre Mame Mbaye Niang.

Ousmane Sonko s’est fait avoir car pensant que depuis les évènements de mars 2021, il faut avoir de la fougue pour faire face au régime du Président Macky Sall. C’est ce côté fougueux qu’Ousmane Sonko a voulu user et abuser contre Macky Sall pour entraîner et manipuler les jeunes dans sa lutte. Seulement, c’est cette fougue qui le perd. En bon stratège, Macky Sall s’est servi de ce côté développé par le maire de Ziguinchor qu’il a bien étudié, pour le dépouiller ensuite l’affaiblir.

Résultat : Ousmane Sonko pensait qu’il était intelligent et bloquait tous les coups bas du régime. Mais il s’est fait avoir comme un nigaud qui ne connait absolument rien de la politique. Ousmane Sonko qui n’a que sa bouche et sa violence, a oublié que la politique est aussi une équation à résoudre. Il a lui-même donné les clefs de sa liquidation au Président de la République. Et Macky Sall a résolu l’équation gênante Ousmane Sonko.

Il a d’abord mis hors d’état d’agir, tous les meneurs de Pastef qui ont été identifiés par drones lors de la manif du 16 mars. Ensuite, Macky Sall a avancé la date des congés de Pâques. Les élèves sont partis plus tôt que prévu en vacances. Donc les écoles sont fermées. Et Macky ferme enfin le campus de l’UCAD et les autres universités des régions. Macky a amputé le Pastef des foyers de tensions qui enflamment les luttes politiques.

Sonko dépouillé de ses meneurs puis des écoles et des universités, se retrouve tout seul et affaibli. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, ses complices, en ont fait l’amère constat lors de la journée du mercredi 29 mars 2023, veille du procès d’Ousmane Sonko avec Mame Mbaye Niang. Ils avaient appelé les Sénégalais à manifester. Les forces de l’ordre ont occupé et bien quadrillé tous les endroits stratégiques de la capitale. S’en étant rendu compte et ayant constaté que leur appel était peu suivi, c’est là qu’ils ont voulu tenir un point de presse, seulement à la permanence du parti de Déthié Fall où ils devaient le tenir, les forces de l’ordre les y délogeront.

Les malheureux, délogés, ils donneront rendez-vous aux populations au rond-point de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) espérant là avoir un renfort de la part des étudiants. Mais Macky Sall qui avait pris la décision d’anticiper sur les vacances de Pâques, en fermant le campus le même jour. Finalement la manifestation s’est transformée en un véritable fiasco.

Ousmane Sonko qui n’a tiré aucune leçon de cet échec, a tenté à nouveau de faire sortir les Sénégalais, hier 30 mars. Hélas pour lui, cet appel n’a eu aucun effet. A part quelques rares manifestants, les Sénégalais sont restés chez eux ou sont allés vaquer librement à leurs occupations. Malgré les incidents qu’ont voulu créer ses avocats dans la salle du tribunal, ils ont été empêchés de plaider parce que, Ousmane Sonko ne s’est pas présenté à la barre du Tribunal. Ousmane Sonko prétextant son Indisponibilité temporaire de travail qui lui a été délivré par son médecin gynéco, n’est pas venu au tribunal, car fuyant le procès.

Le procès s’est déroulé sans violences et le leader de Pastef a été condamné à 2 mois de prison avec sursis et à verser au ministre Mame Mbaye Niang la somme de 200 millions FCFA, à titre de dommages et intérêts… La stratégie de Macky Sall s’avère finalement payante.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn