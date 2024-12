L’épisode Dias-Sonko : Le maire Barthelemy à la guillotine (Par Nasire Ndome)

Le cas de Barthelemy Toye Dias, maire de Dakar et fidèle lieutenant de Khalifa Sall, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salives et intéresse davantage l’opinion nationale.

Le 11 décembre 2024, le préfet de Dakar a notifié le maire de Dakar de sa démission en sa qualité de conseiller municipal à la ville de Dakar. Une mesure qui mène Dias fils à la guillotine, autrement dit sa révocation à sa qualité de maire de Dakar.

Des experts et juristes se rivalisent dans l’interprétation des textes du code collectivités territoriales et du code électoral. Chaque camp interprète selon sa position politique ou partisane. Selon la tournure des choses, la situation semble montrer que l’idée de réduire le Dias fils à sa plus simple expression est imminente. Le parti pastef, à travers ses responsables politiques et militants, porte le combat de sa révocation. De NGAGNE DEMBA au WALY BODIAN, les ambitions restent les mêmes. L’histoire récente entre les leaders SONKO et DIAS sur des événements d’émeutes de 2021-2023 demeure complexe.

Trahison ou sincérité mitigée.

Les événements de 2021- 2023, les deux leaders dansaient le Diaz partout au Sénégal dans une complicité sans commune mesure. Leur engagement pour une cause commune impressionnait le peuple et la jeunesse.

À la suite de la victoire de YEWW ASKAN WI dans les élections locales et législatives de 2022, les difficultés dans les deux chapelles apparaissent. Les négociations nocturnes de Dias avec Macky sur l’accord de SONKO et Khalifa et l’annonce du dialogue national empirent la situation. Partant de l’idée de « Na bok rek » de Khalifa, Barth balise le terrain. Par stratégie politique, suite à la convocation du dialogue national, SONKO s’en lave les mains de tout compromis avec Macky et accuse Barth et compagnie de trahison. Un acte jugé de trop par Barthelemy qui se voit touché dans son honneur, réplique à la hauteur de l’attaque. Bonjour les dégâts. Le maire Barthelemy se croit trahi car SONKO était au courant de tout et il était informé de tout.

Compte tenu de la rapidité des choses, SONKO fut condamné et emprisonné avec la quasi-totalité des leaders et membres de PASTEF. Sur des négociations par personnes intermédiaires, SONKO obtient sa libération ainsi que son candidat Diomaye par la magie de la loi d’amnistie. La suite est connue. Ce dernier gagne les présidentielles et enchaîne une autre victoire aux législatives sous la conduite et la popularité de SONKO, avec son lot de violence verbale et physique.

Barthelemy, un opposant encombrant à abattre

Connaissant DIAS fils avec son tempérament rigide et incorrigible, devient un opposant à abattre par tous les moyens. Avoir Barthelemy comme maire de Dakar, le premier magistrat de la capitale, est un gros risque. Ce faisant, sur le terrain politique, tous les coups sont permis. La rupture tant chantée et dansée reste une utopie médiévale et cayorienne.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans des textes où le législateur permet de tout faire sous la puissance de la loi, nul n’est à l’abri des désidératas des tenants du régime.

En effet, Le JUBANTI est transformé par la justice des vainqueurs, comme aime le dire le journaliste IBOU FALL. La politique au Sénégal est une comédie humaine où les acteurs qui se succèdent au pouvoir à travers les alternances jouent les mêmes pièces en pensant pouvoir tromper le peuple spectateur devenu éveillé et observateur avisé. Le résumé de l’état d’esprit de certains tenants du pouvoir se trouve sur ce que le groupe WA KEUR GUI appelait dans son titre musical ‘’ SAI SAI AU CŒUR’’. C’est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Ce nouveau régime est parti pour répéter l’histoire des anciens régimes en utilisant la justice pour régler des comptes politiques.

Nasire NDOME

Lanceur d’alertes