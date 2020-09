L’erreur grave que tout le monde fait en se mouchant

La mauvaise saison froide approche lentement et inexorablement. Bientôt, tout le monde va tousser, renifler et se moucher à nouveau. Et les gens le font souvent mal, comme le savent les médecins ORL. Parce que se moucher, ça s’apprend. Si on se mouche mal, un rhume inoffensif peut laisser place à des maladies beaucoup plus désagréables.

Se moucher vigoureusement est dangereux

Tout le monde sait que quand on a un rhume, se moucher devient vite une obligation et parfois un supplice. Afin de se débarrasser du mucus, beaucoup n’ont aucune pitié et se mouchent le nez particulièrement fort. Mais ce n’est pas une bonne idée, comme le souligne le docteur Uso Walter, membre d’une l’association de médecins ORL en Allemagne, dans un communiqué. “Se moucher trop vigoureusement peut entraîner des saignements de nez si la membrane muqueuse est endommagée”, explique le spécialiste.

Mais il y aurait pire encore. La situation d’un individu peut s’aggraver si “les germes pénètrent dans des régions où ils n’étaient pas présents auparavant et y provoquent également une inflammation”, selon le médecin. Avec la pression que l’on exerce en se mouchant, la sécrétion infectieuse peut s’enfoncer profondément dans les sinus frontaux et paranasaux ou encore pénétrer directement l’oreille moyenne. Une infection des sinus ou une otite ne doivent pas être prises à la légère. Elles peuvent provoquer de fortes douleurs et de la fièvre et doivent être traitées par un médecin.

Il vaut mieux renifler et avaler

Même si cela ne correspond pas exactement aux conventions sociales, renifler et avaler le mucus serait beaucoup plus sain, parce que l’acide gastrique rend les agents pathogènes inoffensifs. C’est quelque chose qui se produit constamment lorsque votre nez est sain. La muqueuse nasale transportent tout le temps les sécrétions vers la gorge et ces dernières se retrouvent ensuite dans l’estomac.

De plus, le docteur Uso Walter conseille l’utilisation d’un spray nasal décongestionnant pour traiter un rhume. Des sprays d’eau salée et des produits à base de plantes peuvent également être utilisés. Autre information importante : vous devez vous laver soigneusement les mains après vous être mouché. Si vous suivez ce conseil, vous aurez sans doute un peu plus de chances de résister au froid.