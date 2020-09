Remaniement…Macky a déjà sa nouvelle équipe

Les vauriens du gouvernement avertis : Macky Sall dans la dernière phase du remaniement

Le remaniement du gouvernement tant attendu et réclamé par tous les Sénégalais est à l’horizon. Il est même devenu imminent.

Selon certains membres de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar et des sources proches du Palais de la République, le président Macky Sall a informé ses pairs de la coalition présidentielle de l’imminence d’un remaniement élargie à l’opposition.

Et selon un des leaders de cette conférence, le président Macky Sall est en train de peaufiner la dernière mouture de son prochain gouvernement qui verra l’entrée de cette opposition proche de la mouvance présidentielle.

Une nouvelle enfin réjouissante alors que le Sénégal est en pleine crise liée à la covid-19, aux inondations meurtrières, et se retrouve au bord de la récession économique. Le Sénégal va mal, vraiment très mal.

Malgré tous les efforts entrepris par le Président de la République Macky Sall, il faut dire qu’il n’est pas bien épaulé par des membres du gouvernement qui se signalent par leurs incompétences notoires. Le Président de la République Macky Sall fera une œuvre de salubrité publique en se débarrassant d’eux pour former une équipe gouvernementale élargie à des membres de l’opposition pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais dans la souffrance.

C’est de bons augures, si les ministres nullards appelés à débarrasser le plancher sont en train de vivre leurs derniers instants de gloire dans une équipe où ils n’ont pas la place. Des ministres qui non seulement demeurent incompétents, mais se signalent pour leurs mépris à l’endroit du peuple sénégalais. Très insuffisants, ils ne cessent de défier les Sénégalais.

En réalité, le remaniement ministériel qui se profile à l’horizon devient très attendu. Les crétins du gouvernement incompétents et arrogants vont devoir dormir d’un seul œil. Ils se reconnaissent et savent qu’ils n’ont plus de répit. En fait, ils sont en sursis et vivent leurs derniers instants de gloire dans une équipe où ils n’avaient pas du tout de place. Par leurs fautes, le Président de la République Macky Sall qui a pourtant des ambitions nobles pour le Sénégal en est venu à un point tel qu’une partie de la population le rend coupable de la situation actuelle. Alors qu’il n’en est rien.

Ce sont des vauriens, qui par leurs seules fautes, font échouer tous les plans nobles que le Président Macky Sall envisage pour le Sénégal…Ce remaniement va tous les virer

La rédaction de Xibaaru